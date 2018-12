De madrugada rompieron vidrio en una quiniela

Siendo las 3:05 de la madrugada de ayer, personal policial fue comisionado por el servicio 911 a Av. Brasil al 1.100 -límite de barrios Sarmiento e Italia- donde se produjera un hecho contra la propiedad.Así, personal de la Comisaría Nº 13 que llegó al lugar, entrevistado con la propietaria del comercio afectado Liliana G., de 67 años, esta relató que se encontraba durmiendo cuando escuchó un fuerte ruido y se activó la alarma en la parte de adelante de su domicilio donde funciona una Agencia de Quinielas de su propiedad.Rápidamente acudió al lugar y verificó la ruptura del vidrio de la puerta de ingreso, asegurando también que no le sustrajeron nada de valor.Debido a que no hay imágenes de cámaras particulares en el local y que no tiene testigos, se tomaron algunas fotografías; dándose inmediato conocimiento al fiscal en turno, Dr. Guillermo Loyola.Un vecino identificado como Horacio C., de 39 años, domiciliado en calle Salta al 100, fue víctima de un hecho contra la propiedad en carácter de tentativa, ya que según relató el vecino un hombre estaba forzando una puerta de ingreso a un local donde funciona una inmobiliaria.En el lugar, los uniformados pudieron observar un daño a la altura de la cerradura de la puerta de ingreso al lugar, pero sin mostrar indicios de haber sido abierta. Asimismo, en el lugar, el propietario constató que no faltaba ningún elemento de valor.Actuación de agentes de la Comisaría 1ª.Una vecina de Tacural llamada Graciela Z., se hizo presente en la Subcomisaría 3ª, dando cuenta de que momentos antes ella misma se hizo presente en la casa de su vecino identificado como Miguel Alberto L., de 49 años, debido a que del domicilio de esta persona salía un olor nauseabundo.Cuando logró ingresar al mismo observó que el hombre se encontraba acostado en su cama sin vida, sin saberse a ciencia cierta desde cuando.Ante esta situación se dio inmediato conocimiento al fiscal en turno Dr. Guillermo Loyola quién dispuso que se haga presente personal de la Policía de Investigaciones para realizar su tarea específica.Personal de la Comisaría 1ª tomó intervención al serle notificada la presencia de una persona sin vida en calle Santos Vega al 100 de esta ciudad.Constituidos en el lugar se corrobora que una mujer de 53 años identificada como Nora M., se habría quitado la vida por propia iniciativa, ahorcándose en la galería interna del inmueble.Tomó conocimiento del hecho el fiscal Dr. Guillermo Loyola.