La primera visita del hijo consagrado a la casa que lo vio nacer. Mayco Vivas, una semana después de su debut en Los Pumas enfrentando a los Barbarians en Twickenham, compartió una mañana especial en el hábitat donde se fue formando desde los 10 años, cuando pisó por primera vez el Club.

"Me trajeron mis viejos y lo que me acuerdo es que estaba lleno de mosquitos. Era 'ch..'para los otros deportes, medio bruto, por eso el rugby", contó entre risas sobre el vínculo con este deporte que hoy lo tiene en una selecta elite.

Los que más disfrutaron, junto al Puma, fueron los chicos. Todo el rugby infantil celebró a pleno junto al primer integrante que dio Rafaela en el seleccionado nacional de 15. Durante una hora, el pilar jugó tocata con los chicos de las diferentes categorías, y luego firmó camisetas, gorras, remeras y cualquier cosa que estuviera a mano para tener un recuerdo del que, para ellos y muchos, será seguramente el ídolo por mucho tiempo.

Posteriormente, se realizó en el medio de la cancha una conferencia de prensa junto al presidente del CRAR, Alejandro Brasca, uno de los entrenadores que más lo ayudó para llegar en su etapa juvenil, Alberto Rocchi, y su ex compañero y amigo del M-19, hoy integrante del plantel superior, Santiago Kerstens.

“Este año disfruté mucho más jugar el Mundial Juvenil, me sentí más cómodo, mas seguro de mi mismo y del equipo. Y después no tenía muchas aspiraciones, si bien quería llegar a otros seleccionados la verdad que no me tenía tanta fe. No sabía que me tenían muy bien visto y me tocó medio por sorpresa, pero cuando me llegó la noticia le metí pilas y lo disfruté al máximo”, destacó sobre este momento tan especial el forward rafaelino.

Reconoció que “no lo esperaba mucho porque para un primera línea de 20 años es medio complicado que te llamen para ser seleccionado, y más en la ventana de noviembre, que son partidos muy duros. Y donde los primeras líneas son muy experimentados, si hubiese jugado contra Irlanda, los pilares tenían mas de cien partidos y yo ninguno”.

Alejandro Brasca, que en pocos días dejará la presidencia para que se haga cargo Diego Rivas, tuvo en su período al frente del Club la dicha que un jugador formado en el Club llegó al máximo seleccionado nacional. En tal sentido, expresó que “es injusto porque me toca ser presidente cuando se vive este momento, pero yo no siento que haya hecho algo para que él llegue. Lo que hace el Toro (Alberto Rocchi) hace 15 años, pero con todos los chicos no solo con Mayco, es un ejemplo. Va los miércoles a Santa Fe con su auto a llevarlos a entrenar al seleccionado y, si son muchos, tratamos de buscar algún transporte. Además, en Santa Fe los chicos se tienen que ganar su puesto distinto porque allá somos visitantes. Y eso es lo que hace que estos chicos lleguen, es laburo de la gente que no se ve. Creo que tendría que haber mucha otra gente antes que yo acá”.

Justamente, Rocchi describió aquel Mayco, recordando que “a los 15 años no era como ahora, era gordo (sonriendo). Tenía condiciones, tamaño físico, peso, tacke, buena carrera para su peso. Pero lo mas importante es que nunca aflojó, arrancó con Mateo Villar el año anterior, y en enero solo. La parte mía fue acompañarlo. Muchas cosas las hizo solo, pero no hay historias, el secreto es trabajar. Mayco es de acá, esto tiene que ver con los chicos y hacer fuerte las bases que es lo que apuntamos. Hacer que el Club sea mas grande”.

A su turno, 'Patita' Kerstens destacó ante la consulta sobre su visión de Mayco, que “como ex compañero y amigo es un orgullo decir que nuestro amigo esté jugando en Los Pumas, me alegra mucho. Y tengo mucha ve que va a llegar mas arriba todavía”.



MAYCO SATISFECHO

Si bien jugó solo 20 minutos en la gira, el pilar valoró muchas otras cuestiones que hacen al crecimiento de un jugador, sobre todo tan joven. “La verdad pasó todo muy rápido. Es cierto que te pasa al estar ahí que encontrás a los que antes mirabas por tele, pero no me puse a pensarlo mucho porque te terminás distrayendo o te creés menos que los demás, o algo así. Mejor prefería enfocarme en el juego. Además sabía que no iba a jugar mucho, porque todos los pilares estaban de todo el año y me puse en foco mejorar las cosas que me iban marcando y donde estaba medio flojo para mí. Al final de la gira, haciendo un balance, mejoré muchas cosas que me faltaban como por ejemplo el scrum”.

Lo importante es que, junto a los otros Pumitas que llegaron al plantel dirigido por Mario Ledesma, se sintió contenido. “Hay buena onda, todos tienen muy buena relación entre si, a los chicos te saben como integrar y ser parte del grupo. Si no fuera de esa manera te sentirías incómodo”, reconoció. Sobre el día del debut, comentó que “me sentía medio nervioso por ahí yendo al estadio. Pero después dije que no tenía sentido y me puse a pensar en el partido, es rugby a otro nivel, pero es rugby. No hay mucha ciencia tampoco”.



LO QUE VENDRA

“Para 2019 se viene un año complicado, largo, estoy para empezar la pretemporada con Jaguares. Y ver si quedás o no, sino jugar con el Club (Atlético del Rosario), seguir entrenando hasta que te llegue la oportunidad. ¿El Mundial?, sería un sueño, pero hay que meterle para eso”, mencionó Mayco con los pies sobre la tierra.