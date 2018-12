El Barcelona se floreó en el clásico de Cataluña y se impuso por 4 a 0 sobre el Espanyol. Quien abrió el partido fue Lionel Messi, de tiro libre, misma vía con la que en el complemento estampó el cuarto de su equipo. Ousmane Dembelé y Luis Suárez marcaron los restantes. El local pudo descontar pero el VAR le anuló el gol.Con este resultado el Barcelona sigue como líder de La Liga y en la próxima jornada visitará al Levante.Leganés 1- Getafe 1, Valencia 1- Sevilla 1, Atl. Madrid 3- Alavés 0, Villarreal 2- Celta 3.8 hs. Eibar vs Levante, 12.15 hs. Huesca vs Real Madrid, 14.30hs R. Sociedad vs Valladolid, 16.45hs Betis vs Rayo.