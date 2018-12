Unión con varios suplentes para cerrar en Villa Ramallo

Este domingo se disputará la 18° y última fecha de la Zona 2 del torneo Federal A. Unión de Sunchales ya está clasificado para la siguiente etapa y por eso presentará un equipo alternativo para visitar a Defensores de Villa Ramallo desde las 17, con el arbitraje de Marcos Omar (Bahía Blanca).

El elenco del Chino Tosetto va a cumplir con el fixture para luego aguardar quienes serán sus rivales en la próxima ronda. Por ahora sabe que está confirmado Alvarado de Mar del Plata, pero hoy se definirán otros seis cupos. Defensores, por el contrario, necesita ganar para lograr la clasificación, pero a la vez depende de otros resultados.

La formación unionista será con Diego Aguiar; Ponce, Paiz, Maximiliano Sola y Semino; Matías Sarraute, Alvaro Aguirre, Moretti y Nicolás Valdivia; Palacios Hurtado y Reyna.



OTROS PARTIDOS

A las 17: Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Atlético Paraná, Carlos Córdoba (Santa Fe); Sportivo Las Parejas vs. Juventud de Gualeguaychú, Gastón Brizuela Monzón (Río Tercero) y Camioneros vs. Douglas Haig de Pergamino, Sergio Testa (Bahía Blanca). Libre: DEPRO.

Posiciones: Unión 25 puntos; Juventud y Gimnasia 21; Camioneros, Defensores de Villa Ramallo y Defensores de Pronunciamiento 20; Atlético Paraná 17; Sp. Las Parejas 15 y Douglas Haig 14.



¿COMO SIGUE?

Los dieciséis clubes clasificados (recordemos que se disputó la primera fase en cuatro grupos de 9 clubes cada una) se agruparán dos zonas geográficas de ocho clubes cada una (“A” y “B”). La zona “A” estará integrada por los cuatro clasificados de la Zona 1 y por los cuatro de la Zona 2.}

La zona “B” estará integrada por los cuatro clubes clasificados de la Zona 3 y por los cuatro de la Zona 4. Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a una rueda iniciando la disputa de este fase con cero puntaje todos los participantes.

Clasifican a la tercera fase el primero y segundo cada Zona y el mejor tercero. Total: 5 clubes. El restante club ubicado en el tercer lugar de su zona pasa a disputar la Tercera Etapa de la Fase Revalida. El resto de los clubes pasan a disputar la Segunda Etapa de la Revalida (Total: 10 clubes).