Atlético, con la necesidad de sumar y cerrar de la mejor manera el año

Atlético de Rafaela buscará cerrar este irregular 2018 con una sonrisa cuando visite hoy a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el último partido del año. El juego correspondiente a la 13ª fecha de la B Nacional comenzará a las 18:00 hs y será arbitrado por Sebastián Mastrángelo.La “Crema” necesita, en primer lugar, de una victoria que lo coloque en la próxima Copa Argentina sin depender de nadie. Si no gana ya deberá esperar otros resultados para ingresar en el certamen nacional. Pero también irá a tierras mendocinas en busca de los tres puntos que lo dejen lo más arriba posible en la tabla, y despedirse con un triunfo, algo que no logra desde hace tres fechas.Con respecto al once inicial que viene de igualar con Platense (1-1) el entrenador Juan Manuel Llop dispondrá de cuatro modificaciones. Dos de ellas obligadas y las otras por rendimientos.Los que se meten en el equipo son Lucas Blondel, Nazareno Fernández Colombo (debuta oficialmente en la Crema), Gabriel Ramírez y Matías Quiroga. Salen: Ángelo Martino y Gianfranco Ferrero, lesionados, más Facundo Soloa y Ezequiel Montagna.De esta forma, con un 4-4-2, Atlético saldrá hoy a jugar su último cotejo del año con Ramiro Macagno; Blondel, Tomás Baroni, Nicolás Zalazar y Fernández Colombo; Enzo Copetti, Agustín Nadruz, Ramírez y Marco Borgnino; Mauro Albertengo y Matías Quiroga.En el banco de relevos junto al “Chocho” Llop, esperando por ingresar algunos minutos, estarán Nahuel Pezzini, Francisco Ortega, Abel Masuero, Lautaro Navas, Enzo Gaggi, Diego Meza y Enzo Bertero.Atlético y Gimnasia de Mendoza nunca se enfrentaron oficialmente en ningún torneo. El de hoy será el primer encuentro que los verá cara a cara.Rodrigo Lugo; Luis Castillo, Stefano Brundo, Lucas Márquez y Leandro Aguirre; Pablo Cortizo, Lucas Fernández, Lucas Bandulciel y Gonzalo Bazán; Sebastián Matos y Patricio Cucchi. DT: José María Bianco.Ramiro Macagno; Blondel, Tomás Baroni, Nicolás Zalazar y Nazareno Fernández Colombo; Enzo Copetti, Agustín Nadruz, Gabriel Ramírez y Marco Borgnino; Mauro Albertengo y Matías Quiroga. DT: Juan Manuel Llop.Víctor Antonio Legrotaglie.Sebastián Mastrángelo.Mauricio Flores y Rubén Bustos.18:00TyC Sports Play.