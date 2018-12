Crece en la Argentina el comercio electrónico

El país saltó al primer lugar en el gasto per cápita en América Latina.

La Argentina pasó este año a ocupar el primer puesto en América Latina del ránking de consumo por comercio electrónico per cápita, con 318 dólares promedio, según datos del sector. Los usuarios se muestran cada vez más activos en los sitios de comercio electrónico en la Argentina: el tráfico incrementó un 30% alcanzando 1.827 millones de pesos en lo que va del año, según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.Se destaca la relevancia del uso del celular para estas operaciones con un crecimiento en búsqueda y compra: el tráfico a través de esta herramienta fue de un 59%, mientras que las compras efectuadas representaron un 36%. Las cifras de la CACE indican que la venta y compra de bienes y servicios por internet creció un 66% en los primeros seis meses del año, respecto del año anterior, precisó Alberto Calvo, presidente de la cámara.La Argentina ocupa el tercer lugar en América Latina en cuanto a número de usuarios de comercio electrónico con el 8,9% del total. Además, se encuentra en el primer lugar en relación al consumo per cápita con 318 dólares anuales; y el segundo lugar en la tendencia al aumento del uso de comercio electrónico, con una proyección del 14,6% para 2019.Mientras que para el primer semestre de 2017, las ventas on line en Argentina representaban el 2% del total de las ventas, se calcula que para el 2019 crecerá más del 50%, alcanzando el 3%. En la CACE estiman que esa tendencia tenderá a incrementarse con el tiempo."Uno de los beneficios del comercio electrónico es que reduce costos debido a que solo se necesitan subir los productos en línea y fácilmente se pueden dar a conocer a mayor parte del mundo. Esto se traduce a fidelización de marca, algo indispensable en las marcas", afirmó Francisco Hazael Estrada, encargado de pre venta y soporte de la desarrolladora Zoho México.De esta manera, el comercio electrónico se convierte en uno de los principales canales de venta que requiere un adecuado uso en las páginas. Según un estudio del Instituto Baymard, una tasa promedio de abandono de carritos de compras en línea se genera en un 70% por excesiva solicitud de información. Además el 90% de los usuarios asume que las páginas web deben contar con atención a servicio al cliente.