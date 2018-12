Una tradición en el Departamento

Estamos en el último mes del año y como es tradicional es una buena oportunidad para reunirse, celebrar los logros y verter expresiones de deseo por toda suerte de felicidad y ventura para el período próximo a iniciarse, precisamente uno de esos encuentros es ya una tradición en nuestra ciudad, es el agasajo que el senador por nuestro Departamento, Alcides Calvo ofrece a los jefes de los gobiernos locales de todo el Departamento -sean o no de su mismo signo político- y a los medios de comunicación social de esta ciudad y de la región, encuentro que habitualmente se desarrolla en las instalaciones que La Bancaria posee sobre la Ruta 70.El pasado viernes se llevó a cabo la reunión 2018 en la apertura Alcides Calvo enfatizó que "es una alegría enorme volver a tenerlos acá, año tras año, en este encuentro que ofrecemos a los presidentes comunales, a los medios, a los amigos, a las instituciones, sabemos que no es una fecha ideal, pero agradecemos la presencia".Y remarcó que este encuentro tiene la meta de devolver uno poco "de lo mucho que estamos recibiendo día a día".El senador nacional que este año no pudo estar presente, a través de un vídeo se comunicó con los participantes, agradeciendo a todos responder a la convocatoria de Alcides.Y como siempre lo pone de relieve también señaló que "no se ve otro encuentro como este en otro lugar de la Provincia, en el que se evidencia una sana convivencia" y agregó que "ustedes presidentes comunales y sus mujeres son quienes sostienen esta gran familia del departamento Castellanos. Son los que sostienen una forma de ser, una cultura que se expresa a través del esfuerzo, del trabajo, que se reúnen para celebrar, para compartir, y los logros de cada uno pasan a ser logros comunes, hay diferencias de ideologías políticas, eso lo sabemos, pero no nos quita de sentarnos a una mesa."Por eso quiero felicitarlos, quiero desearles un muy buen año y que ojalá este espíritu podamos llevarlo a todo el territorio provincial."Muchas gracias Alcides, nuevamente, muchas gracias a ustedes por sostener este evento ejemplar que los junta año tras año allí. Esta vez les hablo desde Venado Tuerto; todos ustedes conocen mi deseo de gobernar la Provincia, y aquí estoy trabajando en pos de esa meta, por eso los abrazo a todos ustedes desde aquí, respetando su pertenencia política.¡Felicidades a todos!".Como siempre la comida fue estupenda pero este año con un condimento especial, en vez de contar con el trabajo de una organización, en la atención de las mesas, esa tarea la llevó adelante el propio senador, su esposa y todos los integrantes del equipo de trabajo, de Rafaela y de Santa Fe.En un momento del encuentro se hizo un alto para entregar distinciones, en tal sentido Calvo enfatizó que "hace 16 años que venimos aquí a La Bancaria. Aquí tenemos un gran dirigente que ha tomado la decisión acertada, oportuna, de dejar la actividad que ama tanto, que es la parte gremial, Jorge Romera, a quien junto al grupo de trabajo queremos reconocer, no sólo como dirigente, sino también como persona", y procedió a entregarle un presente.Romera, feliz por el presente manifestó que " de parte de la Asociación Bancaria, estamos muy agradecidos que nuevamente el senador nos haya elegido para su fiesta anual."En la vida hay que ser agradecido, yo tengo que ser agradecido a la gente del Municipio, al senador Perotti, a Luis Castellano y fundamentalmente al senador Alcides Calvo no solamente porque en un momento lo acompañé en la fórmula, sino por los momentos que me han tocado vivir".Más adelante señaló que "renuncié a la actividad gremial porque creíamos que los hombres tienen un punto de partida y uno de llegada, los hemos dejado porque lo he charlado muchísimo, lo he charlado con mi familia".Aseveró que esta decisión fue adoptada para los tiempos políticos que se vienen, "esta es la última carta de mi vida que quiero jugarme, y será para acompañar el camino a la Gobernación del compañero Perotti".El popular intérprete rafaelino fue el animador de la fiesta, haciendo gala de una especial versatilidad en la interpretación de diversos géneros musicales, ganándose el cálido aplauso de la platea. Como ya lo hemos señalado en varias ocasiones desde estas páginas, está transitando por el trigésimo aniversario de su carrera en la música, y por este motivo también fue distinguido.Al recibir el reconocimiento -el primero que recibe en 30 años- Julián, visiblemente emocionado, se quebró, pero al momento de agradecer, hizo un somero repaso de su vida y puso de relieve su sincero agradecimiento.En el momento del brindis, Calvo dirigió un mensaje en el que señaló que "espero que estén pasándola muy lindo, es el deseo de todos nosotros que hicimos lo posible para que disfruten, agradecerles nuevamente la presencia de todos ustedes."Deseo que terminen estos días de 2018, que no fueron fáciles, pero creo que los argentinos, los santafesinos, la gente del Departamento tiene la fuerza, la garra, la actitud, la pasión, lo que nunca tenemos que perder para sobrellevar estos momentos más complicados, más difíciles, pero siempre la vida tiene un equilibrio, a veces hay cosas que no son las deseadas, pero hay cosas importantes, cosas buenas que respaldar; un año muy intenso y como lo ha dicho hace unos minutos Omar es un año electoral; vuelvo a recalcar, lo digo con la mayor sinceridad podremos tener disputas de una elección, de un electorado pero no dejemos nunca la cordialidad del diálogo, de estar sentados a una mesa como personas, como amigos, hay un proceso electoral que se extenderá durante unos diez meses, pero después tenemos que seguir trabajando todos juntos porque es la única manera que podamos sostener a esta región, a esta provincia y a este país".