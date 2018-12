Pirotecnia.¿Cómo cuidar la audición durante las fiestas?

El uso de los tradicionales shows de fuegos artificiales durante las fiestas es una práctica que se viene desalentando durante los últimos años a lo largo y ancho del país. La manipulación directa de la pirotecnia puede generar lesiones cutáneas, oculares y auditivas, pero también puede afectar de forma secundaria a personas que se encuentran en las cercanías.

Las quemaduras son la secuela directa de la manipulación incorrecta de la pirotecnia, pero el sistema auditivo también puede verse afectado, especialmente si la persona se encuentra a una distancia reducida del soporte explosivo. Si bien el oído tiene un sistema de protección natural contra los sonidos fuertes, este se activa tras 10 centésimas de segundo; mientras que la pirotecnia suele tener una duración muy corta de aproximadamente 1 centésima de segundo.

“La pirotecnia puede llegar a niveles elevados que se ubican entre los 150 a 175 decibeles, mientras que el sistema auditivo puede tolerar hasta 90 dB sin generar consecuencias en la audición. Para prevenir una lesión auditiva es recomendable alejarse entre 15 y 20 centímetros en el caso de los adultos, ya que cuanto más lejos esté la persona menor será el daño. En cuanto a los bebés y niños pequeños, es recomendable que se encuentren dentro de un espacio cerrado para reducir la exposición, ya que su sistema auditivo es más sensible que el de un adulto.” Explica Agustina Leiro, fonoaudióloga y asesora de Gaes Centros Auditivos

Aquellas personas que manipulen pirotecnia pueden utilizar tapones o auriculares para proteger el canal auditivo. Este tipo de protección es la más recomendable y efectiva para disminuir el impacto sonoro de las explosiones.

Al estar expuestos a la pirotecnia, las personas pueden desarrollar distintos grados de hipoacusia que, en la mayoría de los casos, puede dañar de forma irreversible el oído interno. Si embargo, identificar esta pérdida auditiva puede llevar tiempo por lo que hay otros signos a los que se les debe prestar atención en el caso de una urgencia.

“Un síntoma para tener en cuenta es la otorragia, que se manifiesta con un sangrado en el oído debido a un desgarro en la membrana timpánica. También si se identifica que una persona presenta alteraciones del equilibrio, esta tambaleante o mareado ya sea sentado o acostado y se siente débil o con vértigo es necesario concurrir con rapidez a una sala de urgencias para que la persona sea atendida a la brevedad.” Comenta Leiro

Otro síntoma recurrente en personas expuestas a ruidos excesivos como el de la pirotecnia son los acufenos o tinnitus, es decir la percepción de un sonido o zumbido en el oído que no corresponde a una fuente externa. Si bien con el transcurrir de las horas puede desaparecer o aplacarse, cuando este síntoma no se elimina, es necesario recurrir a una consulta médica para definir un tratamiento acorde.





GAES Centros Auditivos

Desde que GAES abrió sus puertas en España, en 1949, trabaja con el claro objetivo de mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas auditivos, a través de atención personalizada, seguimiento periódico y la última tecnología en audífonos. GAES es líder en el sector de la corrección auditiva, con más de 600 centros abiertos en Argentina, Chile, España, Portugal, Colombia, Ecuador, Panamá y México. En Argentina está presente hace 19 años y cuenta con 20 centros auditivos, distribuidos entre Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe.