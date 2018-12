Lifschitz, a favor de una policía más inteligente

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, cuestionó nuevamente ayer el protocolo que modifica el accionar de las fuerzas de Seguridad y consideró que "no hace falta una Policía más violenta, sino más inteligente", al tiempo que afirmó que con esa medida se le manda "un mensaje equívoco" a la población."La legislación vigente en general creo que es más que suficiente para que las fuerzas de Seguridad puedan actuar con eficacia, con firmeza y respetando las garantías constitucionales y los derechos individuales de las personas", sostuvo el referente socialista.En diálogo con Radio Nacional, el mandatario provincial aseguró que "es un mensaje equívoco el que se le da a la población haciéndole creer que con una policía más violenta o que responda de manera más inmediata frente a algunos hechos de flagrancia eso va a evitar la violencia"."No creo que hagan falta nuevos protocolos, no creo que haga falta una Policía más violenta, sino más inteligente: que haga más prevención, esté mejor organizada y preparada", insistió. Y concluyó: "Este hecho de si puede o no disparar cuando una persona está escapando, no es un tema que va a resolver los problemas de seguridad, que son más complejos y requiere otro tipo de soluciones. Es una medida que puede sonar efectiva y genere simpatía en sectores preocupados por la inseguridad urbana, pero no creo que la solución vaya por ese lado".La Resolución 956/2018, publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial, establece, entre otras medidas, que los efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) podrán hacer uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves.También se permitirá el uso para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas, para proceder a la detención o impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente.TERCERAALTERNATIVAPor otra parte, Lifschitz consideró que "hay condiciones favorables para que se pueda construir una tercera alternativa en 2019", al tiempo que aclaró que sumaría a ese espacio a peronistas "que no están alineados con el kirchnerismo". "El futuro no pasa por Cambiemos ni el kirchnerismo. Tenemos la vocación, la necesidad y la responsabilidad de construir una variante que pueda sacar al país de la crisis, de la grieta y la confrontación", sostuvo el referente socialista.El mandatario provincial señaló que viene manteniendo conversaciones con la líder del GEN, Margarita Stolbizer; el dirigente radical Ricardo Alfonsín; y referentes del peronismo con el objetivo de "generar algún consenso para una tercera alternativa en 2019". "Hay condiciones favorables para que se pueda construir" ese espacio, subrayó Lifschitz.Consultado respecto a la posibilidad de que la ex presidenta Cristina Kirchner pueda formar parte de ese frente opositor, el santafesino lo descartó: "Vamos por otro lado". "No tengo ningún contacto con Cristina Kirchner. Vamos por otro lado. La polarización de la política está agotada, no le ofrece nada nuevo a la Argentina. Por eso tenemos que pensar en una sumatoria que genere cosas distintas y no más de los mismo", manifestó.En ese sentido, el gobernador aclaró que el armado sería "una propuesta distinta, no un panperonismo" y remarcó que los dirigentes peronista que lo integrarían serían aquellos que "no están alineados con el kirchnerismo".