Granata vuelve a postularse

La vedette y periodista Amalia Granata anticipó ayer que volverá a buscar una banca en la Cámara de Diputados de Santa Fe y cuestionó al socialismo al pedir que empiece a "salir toda esa gente que está anclada al poder". "Nunca me fui de la política. Vengo armando desde el Partido Popular. Quiero representar a Santa Fe. Voy a ir como diputada provincial. La provincia tiene graves problemas con el socialismo, que hace 20 años que la gobierna y tiene que empezar a salir toda esa gente que está anclada al poder y no ha hecho nada positivo", sostuvo la mediática.En diálogo con FM Delta, la referente "pro vida" criticó al oficialismo provincia y afirmó que "han permitido que el narcotráfico se instale y se radique".Tras señalar que "a comienzos de enero" lanzará la campaña, Granata aseguró que le "apasiona todo lo que es el armado". "La rosca política me encanta", contó. En ese sentido, se refirió a la decisión de continuar en el Partido Popular: "Me da la posibilidad de ser yo misma y no tener que pegarme a nadie".Ante ello, aclaró: "Nunca estuve con (el líder del Frente Renovador, Sergio) Massa. Siempre fui por el Partido Popular, que tenía gente que estaba en el massismo. Siempre me identificaron con Sergio, pero no soy del Frente Renovador".Consultada sobre cómo combinará su actividad en los medios con la eventual diputación, Granata subrayó: "Dejo todo. La idea es no complicar a mi familia e ir y venir yo".Finalmente, la mediática, que ya compitió en 2017, explicó su forma de hacer política. "Yo no hago timbreos: voy a los barrios, me pongo a hablar con la gente. Cuando puedo, consigo donaciones".La aspirante a legisladora provincial también cuestionó al kirchnerismo al afirmar que "creó un sistema bastante perverso con ellos (la gente en situación de vulnerabilidad) donde los ha tenido cautivos con el voto a través de planes y no tenga ni idea de lo que es trabajar ni la cultura del trabajo". "Están totalmente excluidos del sistema laboral. Hay que darles las herramientas para que puedan desarrollarse", concluyó.