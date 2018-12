Vuelven a pedir una Dirección Municipal de Prevención y Tratamiento de las Adicciones"

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION).- El bloque de concejales de Cambiemos presentó la semana pasada un proyecto de ordenanza a partir de la cual dispone la creación de la “Dirección Municipal de Prevención y Tratamiento de las Adicciones”bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rafaela. El tema se analizará desde la próxima semana en el Cuerpo Legislativo.

Al tiempo que declara la “Emergencia en Adicciones y consumos problemáticos” en Rafaela desde la sanción de la ordenanza hasta finalizar el 2019. Asimismo, desde que se aprueba la ordenanza, el nuevo organismo deberá firmar convenios "con la SEDRONAR para la implementación inmediata de 'Centros Preventivos Asistenciales y Comunitarios' en sus distintas modalidades así como las 'Casas de Asistencia y Acompañamiento Comunitario', tal como las legislaciones vigentes en la materia lo estipulan, trabajando conjuntamente con la APRECOD'", que es el organismo provincial encargado de estos temas.

El proyecto no es nuevo en el Concejo: fue presentado hace un año y perdió en estas horas estado parlamentario. La diferencia es que en aquel momento lo presentó Natalia Enrico, a horas de la finalización de su mandato como edil del PS -en un proyecto que fue trabajado con el Frente Social y Popular- y ahora lo hacen los 6 concejales de Cambiemos, con los números necesarios como para aprobarlo. La pregunta es por qué siendo un tema tan importante -y en donde había, al menos, los 6 concejales de Cambiemos a favor del texto que se repite con puntos y comas- en donde está en juego la vida de los chicos, no se aprobó antes.

El mismo proyecto propone la creación de "los Centros Barriales de Prevención de Adicciones, los cuales deberán conformase por profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, psicólogos sociales, preventores comunitarios en adicciones), siendo fundamental la integración del mismo por referentes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil".

Al igual que hace un año, proponen campañas de comunicación (audiovisuales, radiofónicos, impresos y digitales), la cartelería pública y la folletería oficial; bajo la consigna “Ni un pibe menos por la droga”, la cual deberá aparecer en todas las actividades deportivas, culturales y/o recreativas de distinta índole que se realicen en la ciudad durante el periodo de la Emergencia.

Asimismo, se crea un "Registro de Organizaciones locales que abordan la temática, inscribiéndose en el mismo las organizaciones sociales, comunitarias, religiosas, etc., que desempeñan la labor preventiva y de tratamiento de consumos problemáticos y adicciones, haciéndolas partícipes de las políticas públicas de prevención en la ciudad que desarrollará la Dirección Municipal de Prevención y Tratamiento de las Adicciones".

También se propone relevar "desde la Dirección Municipal de Prevención y Tratamiento de las Adicciones, en un plazo no mayor a 90 días, la información precisa de la situación en la ciudad de Rafaela en relación a los consumos y las adicciones, siendo los resultados de la misma proporcionados a la opinión pública".

El Municipio junto con la SEDRONAR, la APRECOD y las organizaciones locales actuales deberían encargarse de la formación de “preventores comunitarios en adicciones” para organizar, promocionar y desarrollar “cursos de formación” orientado a personas y la construcción de espacios en la comunidad que permitan articular acciones preventivas existentes o generar nuevas.

Finalmente, se crearía una Comisión Ad-Hoc de Seguimiento de la Emergencia compuesta por un representante de la Dirección Municipal de Prevención y Tratamiento de las Adicciones, uno de la Secretaría de Salud, uno de la Secretaría de Comunicación Pública, uno de la Secretaría de Desarrollo Social, uno de la Secretaría de Economía Social y Empleo, uno de la Secretaría de Cultura, uno de Educación, uno de la Secretaría de Deportes, tres representantes del Concejo y seis representantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la problemática.