La tarifa de ASSA aumentará un 28% desde el 1 de enero

Aguas Santafesinas aumentará la tarifa un 28 por ciento, de acuerdo a lo autorizado por el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Santa Fe. El incremento comenzará a regir a partir del primer bimestre de 2019. No obstante, esta suba comenzará a llegar con las boletas de enero de 2019, deja abierta la puerta a nuevos aumentos para el próximo año, adelantaron desde la empresa.Esta cifra es un tercio de lo que había solicitado la empresa, que había pedido un 69 por ciento basado en la crítica situación económica que atraviesa el país y el fortísimo impacto que ha tenido la devaluación y la inflación tanto para la empresa como para los consumidores, en especial.En los considerandos de la resolución, el Poder Ejecutivo hace lugar en parte a la solicitud de la empresa -que en este 2018 subió sus tarifas un 39%- reconociendo mayores costos para la prestación del servicio tanto de aguas como de cloacas. No obstante y siguiendo las recomendaciones de Enress, el Ejecutivo mantiene los aportes del Tesoro para el funcionamiento de ASSA.Un anticipo de este incremento lo había dado el jueves el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), que avaló la necesidad de ajustar la tarifa de Aguas Santafesinas (Assa), aunque le había puesto límites al pedido de la empresa.El organismo de contralor recomendó que aplique una suba "gradual" para moderar el impacto en los usuarios. Y sugirió tener en cuenta como parámetros los incrementos paritarios, los reajustes jubilatorios y la inflación estimada para 2019, en torno al 25 por ciento.El dictamen del Ente surgió luego de las audiencias públicas realizadas en Rosario y Santa Fe en la última semana de noviembre, donde la empresa fundamentó la solicitud de ajuste tarifario. No obstante, esto no es de carácter vinculante, por lo que la última palabra la tenía el ministro de Infraestructura, José León Garibay, quien determinó una suba del 28 por ciento para 2019, un año que estará atravesado por las contiendas electorales.En la última audiencia incluso ASSA destacó las obras y las inversiones realizadas en Rafaela, como el plan de instalación de medidores que terminará en marzo.A este incremento se suma que por estos días la Secretaría de Energía debe definir la magnitud de la suba de la tarifa de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que solicitó un incremento del 26,7 por ciento para el primer tramo del año próximo.En esos meses subirá también el impuesto inmobiliario en torno al 30 por ciento, si Diputados convalida la media sanción del Senado provincial. (Fuente: Uno de Santa Fe)