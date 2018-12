El sunchalense Toselli es vicepresidente del GEN

Militantes y representantes de distintas provincias compartieron el viernes el Congreso y Plenario anual del Partido GEN en el que asumieron Margarita Stolbizer y el sunchalense Gonzalo Toselli en la presidencia y vicepresidencia, sucediendo a Mónica Peralta y a Jaime Linares. El espacio es el primer partido que tiene en sus estatutos las representaciones paritarias de mujeres y varones en la conducción y en candidaturas electorales.Stolbizer en su discurso de cierre aseguró "No seremos ni kirchneristas ni macristas. No estaremos con Cambiemos ni con el Frente para la Victoria. No hemos hecho ni haremos frentes anti nadie. Hacemos política positivamente para mejorar la vida de las personas. No estamos para confundirnos sino para marcar diferencias. Porque una Argentina es posible"."Sabemos que remamos contra la corriente en muchos temas, pero no vamos a aceptar como natural el fracaso del estado, ni el ajuste, ni la represión como lo único posible. No aceptamos el discurso facilista demagógico y violento y por eso rechazamos el protocolo de la vergüenza y estamos en condiciones de debatir la seguridad humana y ciudadana desde una mirada progresista"."Algún día la Argentina será gobernada por los que no roban, por los que no hacen negocios con el Estado. Algún día van a ganar quienes trabajan, los que invierten y los que enseñan y aprenden. Algún día van a ganar quienes creen en el Estado para achicar las brechas de desigualdad, para asegurar a todas las personas sus derechos sin importar donde han nacido. Algún día van a gobernar los jóvenes progresistas que hayan sido leales a los ideales pese a las dificultades y obstáculos. Cuando volvamos a sufrir el fracaso de los modelos repetidos, ahí vamos a gobernar por la dignidad".En su alocución, la ex legisladora volvió a apuntar duro contra la nueva normativa que dispuso el Gobierno para el uso de las armas por parte de las fuerzas de seguridad. "No aceptamos el discurso facilista demagógico y violento y por eso rechazamos el protocolo de la vergüenza y estamos en condiciones de debatir la seguridad humana y ciudadana desde una mirada progresista", remarcó en ese sentido.