Temperley y Defensores

Temperley venció a Independiente Rivadavia de Mendoza por 2 a 0 y Defensores de Belgrano superó a Ferro Carril Oeste, por el mismo marcador, en los partidos que arrancaron anoche la fecha 13 del torneo de la Primera B Nacional. El conjunto "gasolero" superó a la "Lepra" cordillerana en el "Alfredo Beranger" con goles de Leandro González, a los 5 minutos del PT y Mauro Cerutti, a los 28 del ST. El equipo mendocino jugó gran parte del partido con un hombre menos por la expulsión de Mauricio Asenjo, a los 38 del inicio. Con este resultado, la Lepra mendocina perdió una buena ocasión para acercarse al lote de los líderes, ya que quedó a cuatro puntos de Sarmiento de Junín, que suma 26, y juega el martes contra Ramón Santamarina de Tandil. En tanto, en el Bajo Belgrano, el "Dragón" derrotó a Ferro por 2 a 0 con los goles de Gustavo Fernández, a los 2, y Diego Dorregaray, a los 40, ambos de la segunda mitad.El "verdolaga" se quedó con diez hombres por la expulsión de Caín Fara, quien recibió la tarjeta roja en el descuento. Este sábado, la jornada continuará con estos partidos: a las 17, Villa Dálmine vs. Olimpo; a las 17:05, Platense vs. Los Andes; a las 20, Agropecuario vs. Brown PM y a las 21, Gimnasia (J) vs. Brown (A).