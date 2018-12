Atlético apabulló a Sportsman

(Darío Gutiérrez, Redacción LA OPINION).- Un muy buen estreno de local tuvo Atlético de Rafaela, al derrotar anoche como local a Sportsman de Villa Cañás por 95 a 46. De tal modo, el equipo dirigido por Marcelo Miretti mantiene el invicto en tres presentaciones, que lo ponen como líder virtual de la Zona A de la Liga Provincial, ya que su rival quedó ahora con tres triunfos y una caída.

El elenco celeste ya tuvo un primer cuarto arrollador, en el cual se impuso por 31 a 12 y marcó la clara tendencia del partido. En esos 10 minutos la Crema anotó seis triples, tres de ellos de Matías Pecantet, que sería luego el goleador del partido con 20 tantos.

Los lanzamientos exteriores fueron un karma para la visita, que pese a los intentos de cambio de defensa no encontró soluciones (15-33 en la noche, 45 por ciento). Además, el juego interior celeste también mostró dividendos, tanto con Balangero, Dalmazzo y Pérez, y en menor medida Faber ya que no tuvo tantos minutos porque se vino recuperando de una lesión.

El local nunca levantó el pie del acelerador y lo demostró en el tercer período, que lo ganó por 33 a 13, para arrancar el último cuarto ganando por 39 puntos (77 a 36). Ello le permitió a Miretti rotar todo el plantel con comodidad y terminar ganando casi por 50 de diferencia.

Dirigieron Hernán Pérez y Pedro Villarreal. Parciales: 31-12, 54-23 y 77-36.

Atlético: Mire 7, Pecantet 20, Ferreyra 9, Pérez 12 y Balangero 9 (fi). Dalmazzo 12, Bertero 12, Vasquez 3, Faber 4 y Caballero 7. DT: M. Miretti.

Sportsman: Barrozo 4, Orsi 3, Marquez 10, Galván 3 y Frattini 12 (fi). Brahim 2, Poli 9, Martinez 3. DT: F. Ruiz.



LE FALTO AL FINAL

Como una constante en este torneo, 9 de Julio no puede cerrar los juegos. El equipo de Fernando Posetto perdió de local ante Alma Juniors de Esperanza por 96 a 91 en un duelo bastante parejo de la Zona B. Los parciales fueron 31-28, 50-52 y 67-74.

9 de Julio: Cravero 13, Albornoz 10, Franco Chiabotto 23, Guzmán 15 y Curti 10 (fi). Crotti 5, Rodriguez 5, Meinberg 5 y Facundo Chiabotto 5. DT: F. Posetto.

Alma Juniors: Del Pino 5, Andre 33, Moyano 8, Arolfo 6 y Rittiner 15 (fi). Blazisevic 3, Breques 13, Garzia 4. DT: H. Nagel.

Dura derrota de BH: en San Guillermo, Ben Hur también sufrió la cuarta caída en el torneo. Por la Zona C, perdió ante el local Unión por 103 a 70.