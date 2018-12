Goleada de Newell’s

Newell´s Old Boys de Rosario venció categóricamente a San Martín de Tucumán por 3 a 0, al cabo de un aceptable encuentro disputado anoche en el estadio "La Ciudadela", en el inicio de la 15ª jornada de la Superliga. Francisco Fydriszewski, a los 9 y 41 minutos del complemento, inauguró el marcador para el conjunto de Héctor Bidoglio, mientras que Alexis Rodríguez cerró la cuenta, a los 44. La formación "ciruja" terminó el cotejo con un hombre menos por la expulsión de Rodrigo Moreira, a los 36 minutos de la etapa inicial.Independiente, que suma dos derrotas consecutivas, visitará esta noche a Godoy Cruz de Mendoza, que viene de superar a Tigre, en la continuidad de la 15ª fecha de la Superliga en el cual contará con la presencia de su público. El encuentro se iniciará a las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas, será controlado por Germán Delfino y televisado por Fox Sports Premium. En tanto, San Lorenzo buscará terminar el año con una victoria cuando reciba a Estudiantes de La Plata a partir de las 17.10 en el estadio Pedro Bidegain, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisado por TNT Sports. El conjunto de Boedo lleva cinco partidos sin lograr un triunfo, con tres derrotas y dos empates, el último 2 a 2 en su visita a Aldosivi de Mar del Plata, mientras que el Pincha también viene con una racha sin victorias ya que hace cuatro jornadas que no gana. Además, este sábado se enfrentarán Unión vs. Banfield (17:10) y Lanús vs. Talleres y Defensa vs. Colón (ambos a las 19:20).