“Bebo” se escapó y la Justicia lo busca

Llegando al cierre de esta edición, se tuvo conocimiento en esta Redacción, que Jorge Ezequiel S., de 16 años, apodado como "Bebo” y que fue una figura descollante en la sección “Policiales” de este Diario durante 2018, se terminaba de escapar del instituto donde estaba alojado por disposición judicial, la “Casa del Adolescente”.

Asimismo se supo también que desde el Juzgado de Menores se impartió la orden de que “Bebo” sea detenido por la policía en cualquier lugar donde fuera encontrado.

“Bebo” ya está en la franja donde puede ser imputado por el Juzgado de Menores (16 y 17 años. Menos de 16 son inimputables), y repasamos a continuación algunos de los delitos que lo habrían tenido como protagonista principal estos últimos meses.



4 DE DICIEMBRE

Ese día este Diario publicó que el día anterior, “Bebo” había sido detenido por una tentativa de robo calificado.

Una vecina identificada como Daiana Estefanía B., de 21 años, domiciliada en Av. Brasil, relató a efectivos policiales que “Bebo” ingresó a su domicilio con un arma de fuego.

La joven víctima de 21 años relató que “Bebo” la golpeó con un arma en la cabeza exigiéndole en todo momento el dinero que tenía guardado. A las 7:20, al no encontrar el dinero en la casa, la mujer le dijo que tenía plata pero en el banco, y que si quería la iba a buscar pero que no le haga nada a ella ni a sus hijas.

“Bebo” le respondió que se iba pero volvería a buscar la plata más tarde. En ese momento la víctima aprovechó para huir y en una estación de servicio cercana a su casa pidió ayuda. Allí los playeros llamaron al 911.

Personal de Policía Científica secuestró en la casa el arma de fuego utilizada, calibre 38.



16 DE NOVIEMBRE

Ese día se publicó que “Bebo” fue detenido por herir gravemente a un rafaelino.

Jorge Ezequiel S., de 16 años, alias "Bebo", fue detenido en el marco de allanamientos simultáneos llevados a cabo en la zona norte de la ciudad.

Al menor se lo sindicó como autor material de lo sucedido en la tarde del 14 de noviembre, cuando Nahuel Carlos G., de 25 años, resultó herido de arma de fuego en el pómulo izquierdo y carótida, en la esquina de calles Gaboto y Garibaldi. La víctima debió ser internada en el Hospital José María Cullen, de Santa Fe.

La detención fue tras tres allanamientos en calles Carrero Podio al 1400, Geuna al 3000, y G. Maggi al 1000. "Bebo" fue alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional V.



23 DE AGOSTO

Ese día se publicó que “Bebo” estaría involucrado en disparos. Una joven identificada como Marta A., de 19 años, denunció que siendo las 2:30 de la madrugada fue con su primo Brian A., hasta una clínica privada de la ciudad ubicada en Bv. Roca y calle 25 de Mayo, y en el camino observó que en calle Marini y Ramón y Cajal estaba “Bebo”.

Al dejar la clínica Marta A. en la motocicleta de su primo y poniéndose la campera de color roja perteneciente a él, al llegar a la intersección de Arenales y Moreno la joven ve a “Bebo”, con casco colocado al igual que su acompañante, observando que este último levantó la mano derecha, escuchando la mujer detonaciones de arma de fuego. La mujer cree que la confundieron con su primo por estar usando la campera roja que le pertenecía a él.



18 DE AGOSTO

Ahora “Bebo” tenía una moto robada oculta bajo unas chapas. Un llamado alertó a agentes de la Subcomisaría 1ª que en la casa de "Bebo", en Geuna al 3000 -barrio Mora-, había una motocicleta tipo 110 c.c. de color azul robada, escondida debajo de unas chapas, en el patio trasero de la casa.

El fiscal de turno Dr. Carlos Vottero, ordenó una requisa domiciliaria en el lugar y en el patio de la vivienda se observó bajo unas chapas amontonadas, la motocicleta Honda color azul.

Consultada la numeración acuñada en el motor arrojó como resultado que la misma poseía pedido de secuestro desde el 26 de octubre de 2015, con denuncia en la Comisaría 1ª radicada por su legítimo propietario, Hernán V.



11 DE AGOSTO

Ese día LA OPINION publicaba que una mujer anónima alertó a la policía sobre que había visto en la red social Facebook para la venta, una moto Honda CG Titán de color roja que había sido robada, y que la motocicleta ahora se encontraba pintada de color negro en la casa de un varón apodado "El Bebo".

Hecha la requisa domiciliaria en la vivienda de una mujer de 30 años identificada como Sandra C., se procedió al secuestro de la motocicleta marca Honda CG pintada de color negro, con evidentes vestigios de haber sido repintada siendo su color original rojo con sus guarismos suprimidos, por lo que se procedió al secuestro del motovehículo.