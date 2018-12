Morales y su novia en ceremonia autóctona

BUENOS AIRES, 8 (NA).- El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y la abogada Tulia Snopek sellaron ayer su unión como pareja con una ceremonia de pueblos originarios en el Paseo Los Colorados, en Purmamarca. "Este es el comienzo de nuestra familia", resaltó Morales tras la unión y expresó su "orgullo" por su compañera, a quien elogió por tener "inteligencia y entereza para defender este amor".Además, agradeció a las comunidades que acompañaron la ceremonia y señaló: "Que la Pacha nos ilumine y nos de la sabiduría para seguir luchando por nuestro amor y tener así un futuro en familia". La letrada es hija del ex gobernador Guillermo Eugenio Snopek; hermana del senador nacional Guillermo Snopek; y sobrina nieta del también ex mandatario jujeño Carlos Snopek, todos peronistas.Como la abogada todavía sigue casada con su ex marido, los novios decidieron unirse con una ceremonia espiritual."El que ama la política de pronto empieza a dejar cosas personales y se auto impone una mirada colectiva y Tulia me ha devuelto eso, el proyecto personal de vida, familiar y me da mucha energía. Estoy espiritualmente bien, así que me siento más fuerte para afrontar situaciones y problemas. Más allá de todas las cosas, de lo que digan, no me importa. Las personas deben defender lo que aman, cuidar lo que aman y ser honestos con eso. Es eso lo que nos mueve", contó Morales en una entrevista con El Tribuno.En tanto, Snopek reconoció que le costó aceptar una relación con un político: "Por la política lo perdí a mi papá, no tenía el mejor de los recuerdos", manifestó, en alusión al trágico accidente vial que terminó con la vida de Snopek en febrero de 1996.De la ceremonia, que fue transmitida en vivo por la cuenta de Facebook del gobernador, participaron referentes de las comunidades originarias kolla y guaraní, así como también pobladores de la Puna y la Quebrada de Humahuaca.