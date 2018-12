Procesaron a Echegaray por levantar quiebra de Ciccone

BUENOS AIRES, 8 (NA).- El juez federal Ariel Lijo procesó ayer al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por haber levantado la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica que el ex vicepresidente Amado Boudou adquirió de forma ilegal, según la Justicia.La decisión del juez alcanza también al banquero Jorge Brito, a quien Lijo acusa de haber "financiado ilegalmente" la operación por la que Boudou y los empresarios José María Nuñez Carmona y Alejandro Vandenbroele -sindicados como socios del ex vicepresidente- fueron condenados a prisión.Echegaray fue procesado por "abuso de autoridad" (delito tiene una pena máxima de dos años), mientras que Brito por "partícipe necesario de negociaciones incompatibles de funcionario público", al igual que la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura y el gerente de compras de esa entidad Juan Biasín.Echegaray está acusado de haber brindado ayuda a Ciccone Calcográfica -que ya estaba en poder de la firma The Old Fund, la firma a través de la que Boudou se hizo con la empresa de acuerdo con la Justicia- pudiera conseguir una moratoria excepcional para su deuda con el Estado.El juez Lijo entendió que el ex titular de la AFIP fue funcional para que Boudou lograra levantar el pedido de quiebra que pesaba sobre Ciccone, a cambio de quedarse con el 70% de las acciones de la empresa.El magistrado convalidó así la confesión del arrepentido Alejandro Vandenbroele, quien hace un año había dicho que detrás de la maniobra de Ciccone estaba el banquero Brito como la persona que le pagó durante un año los honorarios de su abogado.También quedaron procesados Jorge Enrique Capirone (ex director de la Compañía Sudamericana de Valores y primer presidente de la nueva Ciccone); Máximo Lanusse (ex directivo del Banco Macro); Sergio Martínez (socio de The Old Fund) y el abogado Francisco Sguera.