Stolbizer conduce el GEN

BUENOS AIRES, 8 (NA).- La ex diputada Margarita Stolbizer asumió ayer la presidencia del partido GEN, cuya nueva conducción presenta paridad de género, ya que cuenta con la misma cantidad de hombres y mujeres. Dirigentes y militantes de distintas provincias compartieron el congreso y plenario anual del partido GEN, la fuerza que fundó Stolbizer y que ahora además presidirá, sucediendo en esa función a Mónica Peralta y a Jaime Linares.

La jornada de asunción de nuevas autoridades finalizó con un discurso de Stolbizer, quien lanzó fuertes críticas al kirchnerismo y al gobierno de Mauricio Macri. "No seremos ni kirchneristas ni macristas. No estaremos con Cambiemos ni con el Frente para la Victoria. No hemos hecho ni haremos frentes anti nadie. Hacemos política positivamente para mejorar la vida de las personas", sostuvo la dirigente.

En su alocución, la ex legisladora volvió a apuntar duro contra la nueva normativa que dispuso el Gobierno para el uso de las armas por parte de las fuerzas de seguridad.

"No aceptamos el discurso facilista demagógico y violento y por eso rechazamos el protocolo de la vergüenza y estamos en condiciones de debatir la seguridad humana y ciudadana desde una mirada progresista", remarcó en ese sentido.

Y agregó: "Como lo dijimos en el 2015, Macri era y es el mejor presidente para que vuelva Cristina Kirchner".

A su vez, Stolbizer planteó que "algún día la Argentina será gobernada por los que no roban, por los que no hacen negocios con el Estado, algún día van a ganar quienes trabajan, los que invierten y los que enseñan y aprenden".

En un comunicado, el GEN destacó que se convirtió en el primer partido que tiene en sus estatutos las representaciones paritarias de mujeres y varones en la conducción y en candidaturas electorales.