Macri cumplió sólo dos de 20 promesas de campaña

Por Matías Di Santi



El presidente de la Nación, Mauricio Macri, está aplazado en promesas de campaña. Sólo cumplió dos de 20 seleccionadas -18 de ellas dichas durante el debate presidencial pre balotaje y dos elegidas por la gente en las redes sociales como “las más memorables”-, que Chequeado analizó por tercer año consecutivo. De las 20, seis fueron calificadas como “Incumplida”, seis “En Proceso, Demorada”; seis “En Proceso, Adelantada” y dos, “Cumplida”.

El Gobierno registró retrocesos desde el chequeo de las promesas de hace un año: entonces dos promesas estaban incumplidas, mientras que hoy son seis las que permanecen en esa categoría. Además, no aumentó la cantidad de promesas cumplidas, que se mantienen en dos desde el primer año de gestión de Cambiemos, ni tampoco las promesas que se encuentran adelantadas.

Entre las incumplidas están la promesa de que los trabajadores no pagarán más el impuesto a las Ganancias; la construcción de tres mil jardines de infantes; “crear trabajo, cuidando el que tenemos”; alcanzar la “pobreza cero”; bajar la inflación a un dígito e implementar la computadora en primer grado, como había hecho Macri en la Ciudad cuando era jefe de Gobierno.

En los casos en los que las promesas pasaron de estar “en proceso” a “incumplida”, el cambio se debió a que los datos demuestran que la situación avanzó en la dirección contraria (Ganancias, crear trabajo, pobreza e inflación) o el mismo Gobierno admitió que no cumplirá con el anuncio realizado (tres mil jardines y computadora en primer grado).

En el caso de la pobreza, luego de un aumento durante el primer año de la gestión de Cambiemos y una baja durante el segundo, este año el indicador comenzó a subir nuevamente. Las fuentes varían en sus estimaciones pero coinciden en que el dato del segundo semestre estará por arriba de la pobreza que recibió Macri y la que tuvo en 2016. La inflación en 2018 aumentó nuevamente y superó a la que había recibido el actual Gobierno a fines de 2015. Además, cuando finalice el primer mandato de Macri a fines de 2019, la inflación sería del 23% según las proyecciones oficiales y el Presidente había prometido llegar a un dígito.

Entre las promesas que están en proceso, pero se encuentran demoradas están: “Lanzar el Plan Belgrano, con US$16 mil millones de inversión en infraestructura para el Norte del país”; “crear una Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado”; “generar un millón de créditos hipotecarios a treinta años”; “poner en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia”; “crear una policía judicial”; e “implementar un sistema electoral más transparente, con boleta electrónica”.

Las únicas promesas electorales cumplidas por Macri, que ya se habían logrado en 2016, son “extender la Asignación Universal por Hijo e incluir a los hijos de monotributistas” e “impulsar la ley del arrepentido”.

En cuanto a la primera, el Gobierno extendió el beneficio a los hijos de los monotributistas en sus primeros seis meses de gestión. La medida permitió incluir a más de 350 mil beneficiarios. En 2016, por otro lado, el Congreso sancionó una norma que unificó toda la legislación que ya existía sobre “arrepentidos” e incorporó además a los delitos de corrupción. La nueva ley tuvo su mayor exposición durante 2018, con el surgimiento de la causa conocida como “Cuadernos de la corrupción”, en la que se investiga el pago de sobornos vinculados con la obra pública. En esta causa, al menos 23 imputados pidieron ante el fiscal federal Carlos Stornelli declarar como arrepentidos.

“Con esta iniciativa buscamos que haya más evidencia sobre cuánto de lo que se prometió en la campaña presidencial se cumplió o no -dijo Laura Zommer, directora de Chequeado-. ‘Promesas chequeadas’ se realiza por tercer año consecutivo para dar cuenta de los avances o retrocesos de la gestión del Gobierno en las áreas que fueron centrales en 2015 y quizás definieron la voluntad de muchos votantes”. (Fuente: www.chequeado.com)