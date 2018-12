Un final previsible

Nadie hubiese imaginado hace un año que la Asociación del Fútbol Argentino, le ofrecería a Lionel Scaloni, que nunca dirigió un partido que no sea amistoso, ser el seleccionador en una Copa América, pero el entrenador tuvo la suerte y la habilidad de estar en el momento justo en el lugar indicado. Y lo aprovechó.

Su carrera como entrenador la inició en equipos juveniles del Mallorca y Jorge Sampaoli lo sumó a su cuerpo técnico cuando se hizo cargo del Sevilla, en junio de 2016. Un año más tarde, Sampaoli se lo llevó a Argentina cuando fue nombrado seleccionador.

Tras la eliminación en los octavos del Mundial de Rusia, todo el cuerpo técnico dejó la Albiceleste, excepto Scaloni, quien decidió seguir en la AFA. El segundo entrenador de Sampaoli era Sebastián Beccacece, quien también estaba a cargo del sub 20. Tras su renuncia y ante la falta de un seleccionador, Scaloni se hizo cargo de este equipo, que debía disputar en pocos días el torneo de L'Alcudia.

Tras consagrarse campeón en ese certamen, fue nombrado seleccionador interino de la absoluta, mientras los directivos de la AFA buscaban un entrenador. "Darle una mano a la selección es lo máximo que le puede pasar a cualquiera, sobre todo en el momento que está pasando", dijo entonces.

Con Scaloni en el banquillo Argentina venció a Guatemala (3-0), Irak (4-0) y dos veces a México (ambas por 2-0). También empató con Colombia sin goles y perdió ante Brasil por 0-1. Estos partidos los jugaron principalmente jóvenes con poca o nula experiencia con la Albiceleste. "Es el momento que estos chicos se pongan la camiseta y que no se la saquen más", afirmó el de Pujato.

Messi, Agüero, Di María e Higuaín fueron algunos de los grandes ausentes del ciclo de Scaloni, quien siempre manifestó que quería "aprovechar" para "probar" jugadores jóvenes. Sin embargo, el exlateral sostuvo muchas veces que esperaba que Messi se sumara al equipo en 2019.

Ante el desinterés de Simeone, Pochettino, Bielsa, Pekerman, Gallardo y muchos otros técnicos de asumir el cargo y gracias a los buenos resultados obtenidos en los amistosos, la AFA confirmó a Scaloni para continuar, al menos, hasta la Copa América de Brasil 2019.



EL LUGAR DE MESSI

Desde su llegada a la Selección Argentina, Lionel Scaloni viene haciendo hincapié en la idea de probar nuevos jugadores, y darle chances a las jóvenes promesas que vienen asomando. A raíz de eso, el entrenador prescindió de esos jugadores históricos que marcaron una época.

Sin embargo, a pesar de que el técnico comienza a ir formando un nuevo grupo, en su cabeza sigue estando muy presente la vuelta de Lionel Messi. Como reconoció el propio Scaloni, su deseo es poder contar con el 'Diez', y por ese motivo, debe graficar en su cabeza, dónde podría jugar el crack rosarino.

En lo que va de su ciclo, el esquema que más utilizó Scaloni fue el del 4-3-3.Muchos de esos puestos empiezan a tener dueño, aunque otros, siguen vacantes. En caso de que Messi volviera, todo haría indicar que si el entrenador mantiene ese esquema, el jugador del Barcelona aparecerá jugando como extremo derecho, con Mauro Icardi como centrodelantero, y la incógnita acerca de quién se ubicaría en el sector izquierdo del ataque.

Sin embargo, Scaloni viene probando variantes desde lo táctico, y no se descarta para nada que pueda apelar al 4-3-1-2. En esa situación el mediocampo se mantendría con los mismos nombres, aunque Messi podría aparecer como enganche, detrás de los dos puntas. No sorprendería que los dos delanteros pudieran ser Dybala e Icardi, una dupla que ilusiona a muchos argentinos.

Finalmente, la última opción que el entrenador probó ante México en Córdoba fue la del 4-4-2, con Dybala y Lautaro Martínez como delanteros. Si Scaloni optara por esa variante, la 'Pulga' ocuparía el lugar de la 'Joya' como segundo delantero, y Mauro Icardi sería su acompañante en ofensiva.

Por el momento, el futuro de Messi en la Selección sigue siendo una incertidumbre, pero lo cierto es que Scaloni lo sigue esperando con los brazos abiertos, y con la ilusión de que el 'Diez' se pueda acoplar a una nueva camada de jugadores que dejaron de ser promesas, y van convirtiéndose en realidad.

Con este panorama nos vamos metiendo en la agenda de 2019, calificar de “aventura” a la actual decisión, en alguna medida, también resulta temerario; toda renovación esconde incertidumbre y expectativa que aún, con otros nombres en la conducción, lo hubieran proyectado.

El final de ciclo que evidentemente, se está produciendo, requiere de templanza y paciencia, elementos no siempre presentes en el dossier afista y el temperamento de los aficionados en nuestro país.

Es una apuesta de riesgo mayor, lo sabemos, no obstante, no dejaría de colocar un voto de confianza en la nueva gestión, a pesar de la falta de antecedentes válidos, ya que mucho de los que se consigue en tal sentido, también lo da el tiempo y las oportunidades. Aquí la tiene Lionel Scaloni.