Mayco Vivas con los infantiles de CRAR

Luego de la gira por Europa con el Seleccionado Argentino de Rugby y su debut en Los Pumas, el pasado fin de semana ante Barbarians en Twinckenham, Mayco Vivas estará en CRAR este sábado 8 de diciembre. Mayco se convirtió en el primer jugador surgido de la entidad rafaelina en jugar para un seleccionado mayor nacional en la modalidad de XV.

En primera instancia tendrá un encuentro y charla con las Infantiles de CRAR para luego llevar a cabo la atención a la prensa.

Cronograma: Encuentro con Rugby Infantil: 12.00 hs. Conferencia de Prensa: 12.30 hs.



SEVEN SIN RAFAELINOS

La 35ª edición del Seven de la República se juega este sábado y domingo en Paraná. Luego de varios años de representación de CRAR, en esta ocasión no habrá ningún jugador de nuestra ciudad en el plantel de la USR. Pablo Villar tuvo llamados para estar en el equipo pero debido al desgaste de una dura temporada de 15 y tras el Seven de Rafaela, optó por cerrar el año deportivo y enfocarse en el merecido descanso.

El entrenador Pablo Martegani dispuso el siguiente plantel: Joaquín Schierano (CRAI), Agustín Foradini (Santa Fe RC), Tomás Grenón (CRAI), Estanislao Bay (CRAI), Leandro Rivero (Cha Roga), Franco Radín (CRAI), Alejandro Molinas (CRAI), Salvador Stodart (CRAI), Marcos Dellasabia (Alma Juniors de Esperanza), Dalmiro Borzone (Santa Fe RC), Manuel Barraguirre (Santa Fe Rugby) y Ramiro Giménez Melo (CRAI). El combinado de juego reducido de la USR integra el Grupo D junto a Tierra del Fuego, Lagos del Sur y Rosario.

Por su parte, el seleccionado Femenino integrará el grupo 10, junto a Alto Valle y Andina.