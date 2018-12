Contratación directa para el SUM de la Pizzurno y homenaje a Zuani

En la sesión ordinaria de ayer, el Concejo Municipal aprobó 10 proyectos, entre ellos el fondo de financiamiento educativo para el recambio y la remodelación del techo del salón de usos múltiples de la escuela Pizzurno y el emotivo homenaje a Beatriz Inés Rosa Zuani de Duverne.

Respecto al establecimiento educativo, se declaró la situación de urgencia, autorizando al Ejecutivo a contratar en forma directa la compra de materiales, la demolición de la estructura, la construcción de cimientos, el montaje de la nueva estructura, la instalación eléctrica y la pintura. Se deberá contar con por los menos 3 presupuestos para seleccionar las ofertas más convenientes. El Concejo será notificado de los procesos de compra directa que se convoquen, los días y horas de la apertura de las ofertas recibidas. La inversión ronda más de 4 millones de pesos.

Muriel dijo que "los tiempos son cortos y por eso el pedido de tratar sobre tablas este proyecto debido a la urgencia, con fondos de la Provincia que el Municipio administra. Es una obra compleja porque en enero se debe realizar el cambio del techo viejo con peligro de derrumbre, entonces obviamos la licitación que lleva un plazo mayor, pero con los controles que corresponden".

Luego fue otorgado el reconocimiento como “rafaelina distinguida” a Beatriz Zuani por su labor, trayectoria, aporte y contribución al enriquecimiento del universo literario y a la cultura. Se encontraba presente acompañada de su marido Eduardo Duverne, su hijo Claudio (la otra hija Laura vive en Buenos Aires), sus 2 hermanas Alicia y Adriana, sus nietos, también estuvieron sus amistades, entre otros Lilian Landa (ex presidente del Concejo), Mariana Andereggen (secretaria de Educación), Lucía Croissant (directora de la escuela Rivadavia), docentes.

Se trata de un personaje ciudadano quien cumplirá 79 años el 28 de diciembre próximo, trabajó 35 años en la escuela Rivadavia, especializándose en literatura infantil, impulsó la hora del cuento para alumnos de los primeros años y la hora de biblioteca para estudiantes de grados superiores, integra un grupo denominado “Lee conmigo” formado por abuelas amantes de los libros y de narrar historias e integra la Asociación Amigos del Museo Histórico de Rafaela.

Garrappa destacó que "nos formó a varios de los presentes marcados por su hora del cuento, cautivando al público; hoy se complejiza en la era de la tecnología frente a la palabra. Su expresividad, conocer el alma infantil, elegir qué contar una historia atractiva con valores y enseñanzas, propios de Beatriz. Gracias por entender la lectura, herramienta de equidad social en la enseñanza".

También hablaron Muriel, Mársico, Visintini, Pascual, Viotti, Sagardoy y Bonino.

Beatriz agradeció este gesto, expresando que "cuando empiezan los homenajes, prepará el equipaje..., tuve 2 familias: mi hogar y los libros, ubicándolos, usándolos para que sean útil en cualquier momento; llegaba fin de año y no devolvían los libros, una docente me devuelve con un señalador artesanal y la imagen de 'un policía con un garrote', era yo... Empecé en la escuela vieja en el mismo terreno donde está ahora, luego se hizo la nueva, lugar hermoso la biblioteca porque ocupaba 2 aulas; trabajar la hora del cuento con tantas alegrías y satisfacciones. Coleccionar fascículos de Pinocho que traía Roberto Riera (su papá tenía kiosco) y los encuaderné en un tomo, son 37 capítulos, venían en turno contrario; usaba mucho suspenso, Pinocho era travieso, a punto de morir, Pinocho de madera era como ellos. Encontré un libro de teatro infantil para que teatralicen la parte de Pinocho, las madres colaboraron con la vestimenta, el chico que hizo de Pinocho fue Reinaldo Hattemer (desaparecido de la última dictadura militar). Silvia Marzioni (estuvo presente, citó a distintos libros) recordaba a los cuentos, estudió narradora oral escénica. Las ferias de libro con un éxito maravilloso, (Vicente) Dómina me decía que 'no puedo pedir tantos libros'. La vocación es lo más importante de la vida porque no se negocia...".

Aprovechó para leer "Dragón" de Gustavo Roldán sobre la importancia del amor y "Puentes" de Elsa Bornemann, una metáfora buscando su paz. Regaló el libro "Añoranzas" de Ana Oliva, primera bibliotecaria de Rafaela en la escuela Alberdi, adjuntando una crónica de de LA OPINION. También citó a Dorita Villarreal; en ambos casos pidió que designen calles con sus nombres.



OTROS PROYECTOS

* Informe registro de bicicletas: Viotti recordó que "votamos recientemente un pedido igual, que tenía un error. Queremos saber la cantidad de acuñados, los lugares que se se hacen y cuánto fue lo recaudado".

* Informe de cierre de ventas sobre complejo ambiental: Muriel pidió que vuelva a comisión para escuchar todas las voces, pero fue rechazado 5 a 3. Se pide información de las cooperativas "Esperanza limitada", "Frente para el trabajo" y "3R", que dan trabajo a 80 personas, algunos de ellos presentes en la sesión, para que brinde los detalles sobre los tipos, cantidades, período, valor material reciclado, precios. Viotti aclaró que "algunas personas tienen inquietud porque no cuentan con la información, es la única salida laboral y un momento difícil para proteger fuentes laborales. No es ir en contra, es mayor seguridad, mejores las condiciones de trabajo; en la semana recibiremos para charlar sobre cómo trabajan, si está acorde el lugar, descanso, baños, trato que reciben". Muriel, Garrappa y Bonafede se mostraron contrarios y se abstuvieron en el momento de la votación.

* Otorgar suplemento a los agentes inhumadores-reductores (cementerio): Mársico sostuvo que "es cubrir económicamente este trabajo, hay 5 empleados para ambas tareas, planteé un 20% por riesgo y tareas peligrosas, que es un pedido del SEOM".

* Mejorar y mantener ripio en calle Destéfanis: entre Manera y Arias en el Mora. Bonafede señaló que "es pedido de vecinos, fundamental en los días de lluvia".

* Imponer nombre “Plaza Ara San Juan”: en Av. Italia al 890. Viotti destacó "un homenaje a 44 argentinos que perdieron sus vidas, fue un accidente, proceso de investigación; es una plazoleta de un terreno federal convenio con el Municipio".

* Mantenimiento al semáforo peatonal en Anduiza y Aristóbulo del Valle: Viotti mencionó que "está abandonado, no está funcionando; que lo pongan en funcionamiento o llevarlo a otro lugar".

* Intervenir en intersección de Perú y colectora ruta 34 con Luis Maggi: para Mársico, "es un nudo de tránsito peligroso, se repite en otra entrada de 27 de Setiembre y Perú; hay que resolverlo".

* Exención plan 130 cuadras de pavimento: es para el Instituto Municipal de la Vivienda. Muriel aclaró que "tiene un fin social, para que con pocos recursos pueden acceder al loteo. El 7 de abril de 2016 se hizo otra exención al IMV lotes de Maggi e Italia".