Importante movilización de la UOM, con un duro mensaje a empresarios

La Unión Obrera Metalúrgica local llevó adelante en la mañana de ayer una movilización protestando por los sueldos de los trabajadores y por la falta de acuerdo en el tema paritario, en este final de 2018.Unas 80 personas marcharon desde calle Arenales hasta las instalaciones del Centro Comercial e Industrial, en calle Necochea, donde montaron una especie de escenario para que el titular del gremio, Roberto Oesquer, lanzara un duro discurso contra el presidente de la entidad, como así también a otros empresarios del sector."Los empresarios no quieren pagar nada, no hay emergencia metalúrgica, ¿para qué? ¿para favorecerlos a ellos? ¿Para pagar la luz en 12 cuotas? ¿Para que tengan pavimento gratis, policías gratis, bomberos gratis? ¿Y los trabajadores? De eso no se habla", comenzó diciendo frente a la entidad.Además dijo que "los legisladores quieren llevar adelante leyes para proteger a la industria metalúrgica... me pregunto, ¿se interiorizaron, hablaron con los trabajadores para saber que ganan 16 mil pesos? Así protegen sus ganancias y salvaguardan su situación, vendiendo que los trabajadores son los responsables, diciendo que gracias a la empresa tenemos trabajo. Somos agradecidos por eso, pero tienen que tener respeto, un sueldo acorde, ya que no se pueden manejar de esta manera", explicó, en medio de bombos y platillos.El titular de la CGT local criticó la manera en la cual los empresarios se están manejando para con sus trabajadores y apuntó al gobierno de Macri, "el cual no tiene nada de bueno para la metalúrgica nacional", dijo, remarcando que "tuvo que crear un bono, que es ley, y sin embargo nos estamos enterando que algunos señores están diciendo que no saben si lo van a pagar. Por eso decimos que ni se respeta la ley en estos momentos".En otro tramo de su discurso fue más enfático y dijo que "no se pueden creer los dueños del país, tienen que pagar el bono, pero es la realidad que estamos viviendo. Estamos pidiendo un salario lógico, con responsabilidad, sin cosas exorbitantes. Vamos a perder como 10 puntos con la inflación, sin embargo a los señores no se les mueve un pelo, lo mismo pasa con la ART, con los manejos que hay. Y todos saben cómo se manejan en esta ciudad, porque uno acompaña, se pone al lado de la empresa cuando tiene un problema, interactúa con la provincia, se buscan alternativas... Y cuando un trabajador tiene un accidente, lo mandan de un curandero para que no figure que la fábrica no tiene accidentes y pagar menos de cuota de ART. Igualmente, se viven quejando de que les sale caro", sostuvo, diciendo que "este gobierno de Macri es para los ricos".El representante gremial fue muy duro con los empresarios y con los integrantes de la Cámara de Metalúrgicos del Centro Comercial. En otro tramo de su enérgico discurso dijo que "deberían ponerse a pensar un poco más en sus empleados, en esos que le generan millones para que cubran sus intereses", y remarcó que hay un montón de empresarios de buena voluntad que están dispuestos a hacer esto, entonces basta de estar escudados atrás de ADIMRA, que parece que el Sr. Ferrero (Andrés, presidente del Centro Comercial e Industrial) lo lleva de las narices a todos y porque a él se le ocurre que no tiene que dar aumento, los otros tienen que ir por el mismo camino. Por favor, pónganse a la altura de las circunstancias, esto no puede seguir así y hay que buscar una solución".Visiblemente preocupado, Oesquer -que además es titular de la CGT Regional Rafaela- se preguntó: "¿Ustedes se piensan que a nosotros nos gusta salir a la calle para plantear este tipo de cosas? Nos vemos en la obligación de hacerlo, más diálogo que tiene el Secretariado nacional con la UOM y las críticas que recibe por ser demasiado flexible y tener buen diálogo... así le pagan", expresó. Asimismo, consideró que "hace desde octubre que no podemos llegar a un acuerdo. Estamos con un acuerdo paritario del 24% cuando la inflación va a ser de 50%. A los empresarios de la ciudad tendría que darle vergüenza tener trabajadores con un sueldo tan bajo, cuando la canasta básica vale 25 mil pesos. La gente no tiene para comer, así no podemos seguir", argumentó.Sobre el final de su discurso, se refirió a la visita del último miércoles, de Miguel Acevedo, titular de la UIA, que recorrió las empresas de nuestra ciudad y dijo que las empresas "están con números rojos". "Al titular de la UIA le tendrían que haber dicho que en Rafaela pagan sueldos de 16 mil pesos, y estoy seguro que se iba a asombrar. Lamentablemente hay muchos empresarios serios y responsables, que están de acuerdo con lo que pide UOM, que es llegar al final del período en marzo del año que viene con un 40% de aumento".Oesquer dijo que todos los empresarios "hacen causa común a través de la cámara nacional ADIMRA -a la que está adherida la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela-, que sistemáticamente se niega a dar el aumento. El contador Ferrero, que integra ADIMRA como delegado de la Cámara de los empresarios metalúrgicos rafaelinos y que además es presidente del CCIRR, cuenta con una fábrica que funciona a pleno, y en buena hora que funciona bien. Pero pregunto si les parece lógico que tenga a sus empleados con sueldos tan pobres, es una injusticia. Por eso pedimos que la cámara se dé cuenta", finalizó.