"Rafaela Construye": 152 familias solicitaron turnos

A un día de haberse presentado el programa municipal “Rafaela Construye”, destinado a familias de sectores medios que desean alcanzar el sueño de la casa propia, ya se otorgaron 152 turnos para ser atendidas y asesoradas sobre las posibilidades del mismo.

Se trata de un crédito que posibilita la compra de materiales de construcción para la vivienda y que busca dar respuesta a la demanda habitacional que existe en la ciudad. Está destinado a las familias que posean terrenos y/o viviendas en Rafaela y que por distintas razones no puedan iniciar la construcción y/o terminación de las mismas.

El crédito tiene un tope máximo de 200.000 pesos y hasta 48 cuotas como plazo para la devolución. Es importante destacar que el crédito no tiene tasa de interés. Lo que sí se analizará trimestralmente es el tema de la actualización de la cuota según el índice de la Cámara Argentina de la Construcción como consecuencia de la modificación de los precios.

El intendente Luis Castellano comentó que “es un plan que venimos trabajando con el equipo del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) desde el mes de abril. Creo que es una alternativa muy viable. De hecho estamos viendo que tiene una repercusión muy positiva y es la primera vez en mucho tiempo que desde el municipio, y en este caso el IMV, se impulsa un crédito para materiales”.

El objetivo es “que las familias puedan dejar de pagar un alquiler, que uno siente que es desperdiciado y poder enfrentar una cuota de algo propio. Cada una tiene que ocuparse de poner la mano de obra”.



REQUISITOS

Rafaela Construye está destinado a personas que sean poseedoras de terrenos y/o viviendas en la ciudad de Rafaela y que por distintas razones no puedan iniciar la construcción y/o terminación de las mismas.

Son condiciones para acceder al crédito: constituir un grupo familiar; residir en la ciudad de Rafaela desde hace más de 10 años; D.N.I. de todo el grupo familiar; ingresos demostrables o garantes solidarios; poseer un único bien inmueble (terreno o vivienda) en Rafaela.



SITUACIONES NO COMPRENDIDAS

No se podrá acceder al programa cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: viviendas de carácter social correspondientes a planes municipales, provinciales o nacionales, más de una vivienda por lote, ampliaciones de viviendas y refacciones de viviendas.



PROPUESTAS

Las propuestas de créditos a las que se podrán acceder son:

Propuesta 1: Vivienda de 29,20 m2 SIN instalaciones

Propuesta 2: Vivienda de 29,20 m2 CON instalaciones

Propuesta 3: Vivienda de 50,00 m2 SIN instalaciones

Propuesta 4: Viviendas sin iniciar con planos aprobados

Propuesta 5: Viviendas iniciadas con planos aprobados



INSCRIPCIONES

La inscripción se debe realizar vía online ingresando a la página web del municipio www.rafaela.gob.ar. Debajo de las noticias y del banner de los servicios se puede encontrar el banner "Rafaela Construye" al que se debe ingresar.

Allí se deben completar los datos para obtener el turno de atención. En el caso de no tener herramientas para hacerlo, se pueden presentar en el Instituto Municipal de la Vivienda (Güemes 365) para que los inscriban.