El Senado nacional entregó distinción a pionera de cooperativas escolares

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Esta ciudad y muy especialmente quienes se congregaron en el auditorio del NEC de Sancor Seguros, vivieron ayer un jornada memorable.

En la oportunidad se ofreció un agasajo y justo homenaje a María Argentina Gómez Uría, pionera del cooperativismo escolar, encuentro que fue propiciado por el senador nacional Omar Perotti y llevado adelante con la coordinación de la Fundación del Grupo Sancor Seguros, la CALCME - Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales Escolares- y la Fundación UICE - Unión Internacional del Mutualismo y Cooperativismo Escolar-, se concretó en esta ciudad, Capital Nacional del Cooperativismo.

El encuentro que contó con la presencia de muchas autoridades, todas de la aseguradora anfitriona, las de las instituciones mencionadas, el Senador Nacional, el Intendente de la ciudad, el presidente del Concejo Municipal, el Senador Provincial por nuestro Departamento tuvo momentos de especial emoción, en particular cuando la homenajeada evocó -en una entrevista realizada en el acto- su accionar con los alumnos hasta poner en marcha la cooperativa escolar, desgranando anécdotas que captaron la atención de la platea.

Por su accionar preclaro, firmemente consustanciado con los postulados de la economía social durante el acto se señaló que "hoy Sunchales tiene el privilegio de recibir a un símbolo de la educación cooperativa, que además es Doctora Honoris Causa con especialidad en Cooperativismo en Panamá, presidente honoraria de la UICE, también de CALCME y miembro del Consejo Consultivo del INAES, es reconocida como piedra fundamental no sólo en Córdoba, sino en toda la Argentina, en la construcción del cooperativismo educacional, pues hace 56 años fundó la primera cooperativa escolar en La Falda, provincia de Córdoba, cooperativa que sigue funcionando en la actualidad.



La distinción

Omar Perotti en su mensaje enfatizó que "es una gran alegría poder estar aquí, un gusto ver esta sala tan llena, de ver en este reconocimiento a María Argentina tanta gente comprometida, no solamente muchos que han aprendido sino que son continuadores de sus enseñanzas".

Recordó el momento que le acercaron el pedido para que "el Senado recoja esto que es un sentimiento, poder trasladar a alguien que entendían que merecía un reconocimiento, lo hicimos con mucha satisfacción porque entendíamos que una de las tareas centrales del Congreso de la Nación es ayudar a que los buenos ejemplos trasciendan".

Hizo saber que en el Senado hay dos distinciones: la Domingo Faustino Sarmiento y la Juana Azurduy de Padilla, "esta distinción es la que hemos impulsado, la hemos llevado al conocimiento de todos, y fue acordada por unanimidad".

"Nos pareció muy oportuno, después de un corrimiento de fechas, efectuar la entrega en la Capital Nacional del Cooperativismo".

"Esta distinción conlleva muchos reconocimientos, a los pioneros, a los luchadores, y en el parangón de quien ostenta el nombre de esa distinción, es una verdadera luchadora", resaltó seguidamente la actividad de pionera en todo sentido de Juana Azurduy, haciendo un paralelo con María Argentina.

Por otra parte hizo alusión al reciente reclamo tributario que recibió el sector señalando que "vamos a pedirle a María Argentina que nos siga enseñando, porque en Argentina necesitamos que unos cuantos aprueben la materia del cooperativismo y lo que significa en la Argentina, venimos de discusiones largas en el Congreso de la Nación, sobre todo aquellas que creemos que no deben discutirse porque convivimos con cooperativas y sus logros, con la posibilidad de desarrollo, mejores servicios, la generación de empleo, gracias a las organizaciones cooperativas, en todas sus formas y algunos lo han puesto en duda y han creído que los excedentes son ganancias, y allí me parece que quienes creemos profundamente, tenemos en este reconocimiento un mensaje a toda la Argentina de fortalecer esos valores, multiplicarlos, porque el cooperativismo en su búsqueda asociativa y la búsqueda permanente de la solidaridad ha enfrentado a los más poderosos y tienen un gran componente federal, mientras que quienes impulsan las acciones contra el cooperativismo tienen una visión extremadamente centralista".



Alejandro Simón

El CEO de Sancor Seguros pronunció un mensaje en que puso de relieve la satisfacción por la elección para entregar la distinción, elogió a la homenajeada y agradeció la eficaz intervención del senador Perotti en lo reclamos de los cooperativistas.Tras estas palabras se procedió al intercambio de presentes y a la firma de convenios entre las instituciones organizadoras, y una cooperativa escolar local y la iniciadora, la que se desenvuelve en el establecimiento de La Falda.