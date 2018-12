El Centro de Formación Profesional Nº 5 entregó certificados a 545 egresados

El Centro de Formación Profesional Nº 5 "María Eva Duarte de Perón" cerró el año con un acto realizado anoche en el Cine Belgrano en el que se entregaron las certificaciones a los alumnos que culminaron su capacitación. El intendente Luis Castellano acompañó este momento tan importante para la institución y a su director, Gabriel Ruggia, quien brindó el último discurso del ciclo lectivo y anunció su retiro para acogerse a los beneficios de la jubilación.Ruggia manifestó con orgullo: "No me canso de decir que no es solo la certificación en cuanto a los conocimientos adquiridos sino una certificación al esfuerzo de cada uno de estos jóvenes y adultos, tantos hombres y mujeres, de Rafaela y la región".Además, destacó que los 545 egresados de este 2018 "vinieron a buscar conocimientos para estar mejor en la vida, trabajar y perfeccionarse. Hoy tienen este premio tan deseado. Nosotros estamos muy felices y por lo cual trabajamos y tratamos de mejorar día a día".Con respecto a la situación socioeconómica, dijo que "nuestra institución es un termómetro. Cuando la economía de nuestro país no caminaba por donde debía, el Centro de Formación implementó nuevas ofertas y hoy, de 800 alumnos que comenzaron a principios de año, se matriculan 545".Por su parte, el intendente Castellano comentó que este número de alumnos "significa que hay mucha gente que tiene ganas de aprender y trabajar, que no hay edad para el estudio, que hay un enorme sacrificio realizado y el acompañamiento de sus familias".También destacó que "hay un Centro de Formación que abre las puertas para esas posibilidades, que entiende que la realidad ha cambiado y la necesidad laboral y de cursos cortos para salir a pelearla"."Este año hemos firmado con el Centro un convenio para un curso de formación de cuidados gerontológicos porque es una necesidad y demanda increíble. De esta forma, vamos a tener gente capacitada con más de 600 horas para el cuidado de adultos mayores, junto a otros 30 oficios y 100 años de trayectoria", recordó el mandatario."A veces uno piensa en los oficios tradicionales, que de hecho tienen una gran demanda. Acá aparece esta alternativa de electricistas, torneros, artesanos, peluqueros, especialistas en el arte culinario. Y el acompañamiento del Ministerio de Educación de la provincia que abre las puertas a una demanda creciente y en un mundo laboral completamente cambiante", señaló.Por último agregó: "Este es un proyecto colectivo en donde cada uno pone una parte para que esto sea posible. Y muestra claramente una necesidad de la comunidad. Los programas nacionales de empleo y capacitación se cortaron todos. Es una noticia muy triste. Entonces toma mucho valor este trabajo coordinado entre el Centro de Formación, el gobierno provincial y local no solamente para mantener los cursos de formación sino para potenciarlos en un momento donde la necesidad de trabajo es imperiosa".