Nominaciones a los Globos de Oro abren la temporada de premios de Hollywood

LOS ANGELES, 7 (AFP-NA). - La temporada de premios de cine de Hollywood comienza con las nominaciones a los Globos de Oro, antesala de los prestigiosos Oscar, que llegarán a finales de febrero.Los Globos de Oro son un indicador importante de películas y actores con posibilidades de ganar la estatuilla dorada, el santo grial del cine estadounidense, motivo por el que están considerados entre los premios más codiciados.Este año, de acuerdo con las predicciones del sitio especializado Gold Derby, la comedia romántica "Nace una estrella" y "If Beale Street Could Talk", drama basado en una novela del escritor estadounidense James Baldwin, son las favoritas a hacerse con la mayoría de nominaciones, nueve cada una, al Globo de Oro.Remake de una película de 1937, "Nace una estrella" marca el debut detrás de la cámara de Bradley Cooper ("¿Qué pasó ayer?", "El francotirador"), que también interpreta el papel principal de un cantante alcohólico de música country que en pleno declive de su carrera conoce y se enamora de una cantante, encarnada por la estrella del pop Lady Gaga, quien sorprendió gratamente a los críticos y espectadores.Se espera que esta película "encabece la lista de nominaciones a los Globos y los Óscar", pronosticó para la AFP Chris Beachum, director de Gold Derby."If Beale Street Could Talk", un nuevo trabajo de Barry Jenkins, director de "Moonlight" que recibió el Óscar a la mejor película en 2017, cuenta la historia de una joven pareja negra en el Harlem de la década de 1970 y los obstáculos que su amor debe afrontar en un contexto de racismo.Ambas películas lucharán contra una terna de "biopics". "El primer hombre en la Luna" relata el periplo del astronauta Neil Armstrong; "Vice", filme sobre el ex vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney, y "Bohemian Rhapsody", que rememora la vida de Freddie Mercury, líder de la banda de rock Queen."BlacKkKlansman", la película de Spike Lee inspirada en la historia real de un policía negro que se infiltró en el Ku Klux Klan con la ayuda de un compañero de equipo blanco, debería ser nominada en la categoría de "películas dramáticas".El joven franco-estadounidense Timothée Chalamet, que ya fue nominado para los Globos y los Óscar por "Llámame por tu nombre", será nuevamente propuesto por "Beautiful Boy" y su conmovedor papel de adicto, un tema candente en Estados Unidos.Hollywood vivió un año 2018 convulso, mientras se recuperaba del escándalo de Harvey Weinstein y la industria estaba ocupada entonando el mea culpa por los casos de acoso sexual.Esta 76ª edición de los Globos de Oro debería centrarse principalmente en las películas, sus actores y sus directores. Un grupo que es tan vasto que se dividen en categorías ("película dramática" y "comedia/comedia musical"), a diferencia de los Óscar."Roma", la última película del mexicano Alfonso Cuarón, concurrirá en la categoría de "película en idioma extranjero", pero el cineasta ganador de un Óscar por "Gravity" en 2014 puede ser nominado para el Globo de Oro al "mejor director"."La favorita", con su trío de actrices -Olivia Colman, como la reina Ana, y Rachel Weisz y Emma Stone, que disputan sus favores- lidera la competencia en la categoría de comedia."Green book" también está entre las destacadas. Esta comedia cuenta la historia de un pianista clásico negro que decide contratar los servicios de un matón de origen italiano para hacerle de chofer durante una gira por el sur de Estados Unidos en plena década de 1960.Mahershala Ali (Óscar al mejor papel secundario en "Moonlight" del año pasado) y Viggo Mortensen deberían ser nominados por su actuación.La exitosa película "Crazy Rich Asians" ("Locamente Millonarios") y la tan esperada secuela de "Mary Poppins" de Disney serán sin duda destacadas por los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, quienes "generalmente aman los musicales", explica Beachum.Las nominaciones a los Globos de Oro se darán a conocer el jueves a las 13H00 GMT en Beverly Hills (05H00 locales) por Leslie Mann ("Bienvenidos a Marwen"), Terry Crews ("Deadpool 2", "Los Indestructibles"), Danai Gurira ("Pantera Negra") y Christian Slater ("Mr Robot").Los ganadores se conocerán el 6 de enero.