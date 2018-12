Cronograma especial de servicios para el 8 de diciembre

La Municipalidad de Rafaela comunica que, con motivo de celebrarse el sábado 8 el “Día de la Inmaculada Concepción de María”, ha dispuesto un cronograma especial para los servicios.RECOLECCION DOMICILIARIAHoy no habrá recolección de residuos. La tarea se reiniciará el domingo 9 por la noche con la recolección domiciliaria de los residuos biodegradables.MINIBUSESEl servicio de transporte público de pasajeros funcionará con frecuencia correspondiente a días feriados.El sábado 8; desde las 7 hasta las 22, las líneas 1, 4 y 5 circularán cada 30 minutos; las líneas 2 y 3 lo harán cada 45 minutos.ZECEl sábado 8 no se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado.CEMENTERIOEl Cementerio Municipal abrirá al público el día sábado 8 en su horario habitual de 7:30 a 19:30 y habrá un servicio de guardia en caso de sepelio.ESTACION DE RESIDUOS CLASIFICADOSLa ERC (Estación de Residuos Clasificados) funcionará de manera normal durante la jornada del sábado 8. En el lugar los vecinos podrán depositar los residuos recuperables y especiales en el horario de 7 a 19.COMPLEJO AMBIENTALEl Complejo Ambiental Rafaela no abrirá sus puertas durante el sábado 8 retomando su actividad el lunes 10.