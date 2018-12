Llop busca más fútbol y probó con Ramírez

La “Crema” se prepara para visitar el domingo a Gimnasia en Mendoza y el DT paró el once titular que tiene en mente. Cuatro modificaciones en relación al equipo que arrancó ante Platense: dos obligadas y dos tácticas.

Atlético de Rafaela realizó ayer por la mañana uno de los últimos entrenamientos intensos antes del partido del domingo ante Gimnasia de Mendoza, en lo que será el cierre del 2018.Allí Juan Manuel Llop repitió el dibujo que había utilizado el miércoles en el táctico, con un 4-4-2, pero cambió un nombre. En la zona media Gabriel Ramírez ocupó el lugar de Facundo Soloa. Esta claro que el DT pretende que su equipo juegue más, tenga más la pelota y por ello es que el exQuilmes le habría ganado la pulseada al “Colo”.La “Crema” tuvo a Ramiro Macagno en el arco; en el fondo una línea de cuatro compuesta por Lucas Blondel, Tomás Baroni, Abel Masuero y Nicolás Zalazar; en el medio campo Enzo Copetti, Agustín Nadruz, Ramírez y Marco Borgnino; y en la delantera Mauro Albertengo junto a Matías Quiroga.En relación al once inicial que viene de igualar con Platense, fueron cuatro los cambios. Las ausencias de Angelo Martino y Gianfranco Ferrero, lesionados, más las salidas de Soloa y Ezequiel Montagna.El plantel albiceleste volverá a los trabajos en el día de hoy y allí el DT confirmará el equipo y los que viajan a Mendoza, el viernes por la noche, para afrontar el último compromiso del año.Gimnasia de Mendoza, que viene de igualar 1-1 con Olimpo en Bahía Blanca aún no tiene confirmación del equipo que utilizará para recibir a la ‘Crema’. Según el once que viene de jugar como visitante, una probable formación del elenco dirigido por José María Bianco sería con Rodrigo Lugo; Luis Castillo, Stéfano Brundo, Lucas Márquez y Leonardo Aguirre; Lucas Blandunciel, Pablo Cortizo, Gabriel Fernández y Gonzalo Bazán; Mateo Acosta y Sebastián Matos.