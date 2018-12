Tradicional torneo en el Aero Club

Se realizó el reciente fin de semana, por segundo año consecutivo, el torneo La Bella y La Bestia en las canchas de tenis del Aero Club. El mismo tuvo la participación de mas de 25 parejas en las categorías B, C y D.Los partidos fueron intensos en lo deportivo y al finalizar el sábado se realizó una chopeada organizada por la sub-comisión de tenis, que fue disfrutada por los deportistas, amigos y familiares, con mucha alegría y como despedida del año.Cabe destacar que la categoría B tuvo una final emocionante: jugaron Elena Monzón con sus 3 hijos, Julián, Lucía, y Francisco Seffino.Una situación muy particular y con un gran nivel de tenis, en la categoría D subcampeones 2 hermanos (Haberkom-Haberkom), y en la C: tía y sobrino (Merli-Gómez). El año pasado habían ganado en todas las pruebas parejas de madre-hijo.Eso es un espejo de la importancia que le da el Aero Club a la familia y a la amistad, uniéndolos a través del deporte.Los organizadores agradecen a Top-Ten (ropa deportiva) por su aporte con los premios. Los resultados fueron los siguientes:campeones, Elena Monzón - Francisco Seffino y subcampeones, Lucía Seffino - Julián Seffino.campeones, Merli Mariela - Bruno Gómez Subcampeones, Paola Galaverna - Juan Madera.Campeones, Estefanía Rinero - Darío Ledesma. Subcampeones: Vanesa Haberkom - Iván Haberkom.