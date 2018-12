Atlético busca extender el invicto ante Sportsman

Este viernes se presentarán los tres equipos de Rafaela que intervienen en la Liga Provincial de Básquetbol, en el marco de la cuarta fecha.Por la Zona A, el entonado Atlético de Rafaela recibirá a Sportsman de Villa Cañas. El juego se disputará a las 21:30 en el gimnasio Lucio Casarín y pondrá en acción a los equipos de mejor arranque en el grupo, ya que la Crema ganó los dos partidos que disputó y en ambos casos de visitante, mientras que el elenco visitante es el líder invicto con tres victorias.En la Zona B, 9 de Julio también será local. Buscando su primera victoria, recibirá en el Centenario -desde las 21:30- a Alma Juniors de Esperanza. En tanto, Ben Hur, que al igual que el León cayó en las tres presentaciones realizadas, viajará hasta San Guillermo para visitar al local Unión en el marco de la Zona C.Esta es la programación:, viernes 21:30 Atlético de Rafaela vs. Sportsman de Villa Cañás (Hernán Pérez y Pedro Villarreal), y Libertad de Villa Trinidad vs. Almagro de Esperanza.viernes 21:30 9 de Julio de Rafaela vs. Alma Juniors de Esperanza (Cristian Alfaro y Rubén Abelardo) y Racing de San Cristóbal vs. Trebolense. Domingo 20:30: Temperley de Rosario vs. Independiente de Chañar Ladeado.viernes 21:30 Unión de San Guillermo vs. Ben Hur de Rafaela (Silvio Guzmán y José Luis Rodríguez); Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. El Tala de Rosario. Domingo 20:30: Atenas de Venado Tuerto vs. Atlético Sastre.viernes 21:30 Platense de Reconquista vs. Talleres de Villa Gobernador; a las 22 Atlético María Juana vs. Argentino de Firmat.