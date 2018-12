Arranca una nueva etapa

Comienza una nueva etapa. Todo un desafío para el rafaelino Ezequiel Medrán, ex arquero de Atlético de Rafaela, Boca, entre otros, iniciará su carrera como entrenador. Luego de formar parte del cuerpo técnico de Lucas Bovaglio, como entrenador de arqueros, Medrán inicia su camino como DT.Este viernes será presentado oficialmente en Central Norte de Salta, club que competirá en el próximo torneo Regional Federal Amateur.Tras un 2018 prácticamente sin actividad oficial (solo jugó por Copa Argentina) y luego de perder la oportunidad de regresar al torneo Federal A durante cinco temporadas consecutivas, a Central Norte no le queda otra que jugar el torneo menos deseado, este torneo Regional Federal Amateur, la primera edición de este nuevo formato más nutrido en cuanto a equipos e integrador, en el que se ha convertido el ex Federal B.Y Medrán, ex guardavallas de Central Norte, tendrá pavada de desafío en su primera incursión oficial de su incipiente carrera como entrenador, donde tomará entre sus manos nada menos que el desafío mayúsculo de intentar gestar el retorno tantas veces postergado para un grande de la provincia salteña.“Está todo confirmado, soy el nuevo entrenador de Central Norte. Restan confirmar algunos detalles, como ser el lugar de entrenamiento. Ya tenemos todo listo para comenzar este ciclo, arrancaríamos este viernes -por mañana- a la tarde", confirmó Medrán.El cuerpo técnico del ex arquero de la "Crema" en el "Cuervo" estará compuesto por un hombre de la casa como Cristian Zurita como ayudante de campo y Víctor Cuellar como preparador físico.