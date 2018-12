"Las paritarias están en pleno desarrollo"

En la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela (CIMR) no ocultaron ayer su "sorpresa" por la manifestación convocada por el gremio de la UOM y las fuertes declaraciones de su titular, Roberto Oesquer, contra las empresas rafaelinas al reclamar la reapertura de las paritarias salariales."Nos sorprendió el tono elevado de la protesta, creemos que exagerado porque estamos en plena negociación paritaria en el ámbito del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y dentro de los tiempos acordados. Hubo una reunión el jueves pasado y otra el miércoles último entre los representantes del sindicato y de las seis cámaras empresarias que integran este sector, entre ellas ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) de la cual formamos parte", explicó el titular de CIMR, Mauricio Rizzotto en diálogo con LA OPINION."No quiero confrontar con nadie. Reconocemos que hay una pérdida del poder adquisitivo del salario. Eso es indudable como también que nosotros no somos responsables de la inflación ni de la caída de la actividad económica. El trabajador es lo más importante que tenemos, no queremos perjudicarlo. Pero en el marco de la crisis estamos procurando lograr un equilibrio que comprenda las necesidades del empleado y garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo", subrayó Rizzotto.El empresario insistió en que "estamos cumpliendo con los tiempos establecidos para las negociaciones paritarias" por lo que no encuentra "motivos" para la marcha de la UOM. "En octubre se pidió la reapertura y se determinó iniciar el diálogo en diciembre. Confiamos en que a través del diálogo vamos a lograr consensos y acuerdos", concluyó el titular de la CIMR.Cabe agregar que Rafaela no fue la única ciudad donde el gremio metalúrgico se movilizó sino que también hubo marchas en Esperanza y Las Parejas, entre otras.