El futbolista Carlos Tevez le apuntó a la Conmebol por haber trasladado la final de la Copa Libertadores entre River y Boca a Madrid al señalar que "son tres locos atrás de un escritorio y no entienden nada". "Es difícil enfocarse en un partido porque es totalmente diferente a lo que podría haber sido en el Monumental. Es un campo que la mayoría no lo conoce", comenzó diciendo el jugador de Boca. En diálogo con la prensa desde Madrid, Tevez el apuntó a la Conmebol por trasladar la final de la Copa Libertadores a la capital de España: "Son tres locos atrás de un escritorio y no entienden nada". "Es raro estar acá, pero bueno, hay que enfocarse porque es una final de Libertadores y ver cómo se plantea el partido. Venimos hace cuarenta días torturándonos y hay que tratar de que esa final sea en paz", aseveró.