Mendoça no jugará en BH

Una de las contrataciones que fuera anunciada por Ben Hur hace algunas semanas finalmente no podrá ser posible. Como había sido mencionado el martes en el informe del inicio de la pretemporada, el arquero Juan Ignacio Mendoça tenía que definir algunas cuestiones contractuales que lo ligaban con Atlético San Jorge, el anterior Club en el que había jugado en el país.Recordemos que su última experiencia como futbolista había sido en el Kristianstad FC de Suecia, y su intención era jugar en Ben Hur. Por eso estuvo entrenando varias semanas, pero ante la indefinición sobre este tema, el cuerpo técnico y la dirigencia benhurense resolvieron dar un corte, con lo cual ahora saldrán a buscar otro arquero.Ante la partida del marplatense, de 32 años, queda Rodrigo Manera como único portero ya que Emanuel Pagliero por motivos laborales no seguirá en el Club. A Carlos Trullet le interesa Matías Astrada, el arquero de Argentino Quilmes, pero a priori la búsqueda central será por un guardavalla de experiencia.SOBRE EL TORNEOAyer hubo una nueva reunión en el Consejo Federal de los delegados regionales con el presidente Pablo Toviggino, para hablar sobre el Regional Amateur.Sobre lo deportivo, se recordó a los dirigentes que el torneo tendrá una etapa de fase de grupos que se armará por cercanía geográfica (2/3 meses aproximadamente) y luego vendrán los playoffs. En síntesis, mismo formato del ex Federal B. Otro ítem fue la composición de las zonas las cuales se mencionó que tendrán entre 6 y 10 equipos cada una haciendo la salvedad que todas NO serán de 6 ni todas de 10.En principio, cada región tendría su propio formato y división de zonas que comenzarán a definirse cuando el 10/12 cierren los listados tanto de clubes como de ligas homologadas y se espera que para el 15 o 20 de Diciembre ya se conozcan todos los participantes del Regional. Cada delegado luego de esa fecha presentará un proyecto de torneo sobre su región y estos serán evaluados por la comisión de torneos, informó el sitio ascensodelinterior.com.ar.