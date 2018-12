Evidentemente la frutilla del postre fue la presencia de Facundo Manes un neurocientífico ampliamente reconocido en nuestro país y en el mundo entero, que además goza de especial popularidad entre el público en general, que fue invitado a dirigirse al auditorio en esta ocasión.Dirigió un breve mensaje en el que resaltó "me encanta Sunchales, me encanta estar con el Grupo Sancor Seguros, es una alegría para mí saludar a mi amigo, el senador nacional Omar Perotti, a quien conozco no solo por su función pública, sino por sus valores y talento humano".Tuvo términos elogiosos para la homenajeada, resaltando que "es un honor estar acá felicitando y acompañando a María Argentina, que enseña con el ejemplo".Remarcó que "el cerebro humano funciona de tres maneras; cuando algo nos inspira, cuando algo nos motiva y cuando algo nos parece un ejemplo, y María Argentina cumple todos esos requisitos, inspira, nos motiva y es un ejemplo".En otro pasaje manifestó "quiero hablar de lo importante que es el altruismo para el cerebro humano, nosotros, naturalmente tenemos altruismo hacia lo que vemos", y ofreció ejemplos al respecto; y destacó que "eso lo compartimos con otras especies", pero "los humanos somos únicos en poder ser altruistas de lo que no vemos", también ejemplificó esta afirmación, y rescatando que puede trabajarse para el futuro "como lo hicieron los patriotas que hicieron la educación pública".Siendo él un producto de la educación pública, con un magnífico resultado, volvió a hacer una encendida defensa de ella, volvió a esos patriotas que fueron artífices de algo que no vieron "y eso podemos hacerlo sólo los humanos", enfatizó.Rescató la tarea de María Argentina, "muchos de cuyos frutos vio, pero mucho va a transmitirse, no lo puede palpar y esas son las personas imprescindibles".Prosiguió "educación pública argentina para mí no es un eslogan, en mi vida fue la única arma que tuve para cumplir mis sueños"."Hoy tenemos que reinventar la educación, porque cuando María Argentina empezó a enseñar el docente transmitía información y eso generaba respeto hoy la información está disponible, hoy un chico de 8-10 años con este aparatito tiene más información que el presidente de Estados Unidos cuando decidió conquistar la Luna."El rol del docente hoy no es transmitir información, sin embargo el docente es más importante que nunca, no va a desaparecer el docente, porque somos seres sociales y necesitamos contacto humano, necesitamos ejemplos, que nos inspiren".A los docentes "además de pagarles bien hay que reinventarlos, ya que tiene la función de ver qué se hace con el conocimiento. El docente actual debe enseñar a los chicos a comunicar el conocimiento"."Hoy estamos en una revolución del conocimiento en el mundo, las economías de los países dependen de una generación de ideas y de aplicarlas. El conocimiento no sólo es educación es educabilidad, es nutrir bien a los chicos para que tengan los recursos emocionales y cognitivos para aprender, evitar que vivan en la pobreza para que tengan recursos emocionales y cognitivos para aprender".