"Rafaela Construye" y el sueño de la casa propia de sectores medios

El intendente Luis Castellano presentó ayer un nuevo programa municipal destinado a los sectores medios trabajadores: “Rafaela Construye”, que se trata de un crédito que posibilita la compra de materiales de construcción para la vivienda y que busca dar respuesta a la demanda habitacional que existe en la ciudad.Estará destinado a las familias que sean poseedoras de terrenos y/o viviendas en la ciudad de Rafaela y que por distintas razones no puedan iniciar la construcción y/o terminación de las mismas.El costo de la construcción, la falta de financiación y los valores de los alquileres dificultan la posibilidad de tener la casa propia para muchos rafaelinos, aún teniendo un terreno propio. Con la implementación de Rafaela Construye se presenta la posibilidad de que familias trabajadoras que no se encontraban contempladas en ningún rango de beneficio puedan comprar materiales de forma financiada.El crédito tiene un tope máximo de 200.000 pesos y hasta 48 cuotas como plazo para la devolución. Es importante destacar que el crédito no tiene tasa de interés. Lo que sí se analizará trimestralmente es el tema de la actualización de la cuota según el índice de la Cámara Argentina de la Construcción como consecuencia de la modificación de los precios.Castellano expresó al respecto que “lamentablemente, uno tiene que decir que en Rafaela y en el país el acceso a la vivienda se ha transformado prácticamente en una utopía para muchas familias jóvenes, trabajadoras, profesionales. Es increíble lo que se ha despegado la posibilidad de la gente trabajadora que, en su momento podía acceder a un lote o una vivienda que hoy ya no lo puede hacer”, sostuvo.El titular del Ejecutivo Municipal recordó que durante las gestiones de los gobernadores Bonfatti y Lifschitz siempre les planteó la idea de ayudar a quienes accedían al terreno propio con el aporte de materiales “porque la familia que accedía al terreno tenía un bien importante, podía pagar la cuota, pero superpuesto al alquiler (más el aumento de las tarifas), no podían llegar al objetivo de construir su casa”.“Desde el IMV, y por primera vez en 51 años de existencia, generamos una instancia con un esquema de créditos para materiales", dijo el primer mandatario y agregó que "es una línea de créditos para materiales, no es un plan de viviendas; esto es algo muy innovador y creo que, en los momentos de crisis, los dirigentes debemos tener creatividad y este programa es muy creativo. Este programa le da la posibilidad a muchas familias que hoy no la tienen y no tengo dudas de que el programa va a tener un alto impacto y ya avisé que se preparen porque la demanda va a ser altísima”.El programa tomará a sueldos de entre 15 mil y 40 mil pesos y es una franja de trabajadores que podrían acceder; "hoy esa franja no tiene nada, solo la alternativa de pagar el alquiler todos los meses”; detalló el mandatario, añadiendo que “inclusive el programa se complementa con otro que tenemos y se llama Construir Juntos que es para sectores más bajos”, expresó y finalizó diciendo que “este es el rol del Estado local; tenemos una espalda limitada que gracias a la buena administración del Instituto y del Municipio, en este momento de crisis, permite generar alternativas de vivienda y empleo”; concluyó Luis Castellano.No se podrá acceder al programa cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: viviendas de carácter social correspondientes a planes municipales, provinciales o nacionales, más de una vivienda por lote, ampliaciones de viviendas y refacciones de viviendas.