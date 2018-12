El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, encabezó ayer en nuestra ciudad una jornada abierta para analizar las "Perspectivas de la industria frente a un nuevo escenario global y local", acompañado por el titular de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y vicepresidente 3º de la central fabril, Guillermo Moretti, junto a otros dirigentes.Con un análisis profundo y con números sobre la mesa, se llevaron a cabo una serie de reuniones con la dirigencia local en el Centro Comercial e Industrial para abordar los diferentes ejes de esta agenda mencionada, productiva, regional y nacional."Hoy, salvo algunos y puntualmente, veo a la industria con los números en rojo y eso creo que hasta fin de año o mitad del año que viene, vamos a seguir viendo una industria con estas diferencias, con algunos sectores subiendo, pero no como teníamos antes", explicó Acevedo ante los medios, remarcando además que a la industria "en la coyuntura no la vemos muy buena, ya que en los últimos datos que tenemos remarcamos una caída general. La industria es muy heterogénea, y más si estamos pensando en interior y la capital. La caída es general, y en estos últimos años hemos visto aumentos de la producción industrial y ese aumento se debía a algunos sectores que tenían variaciones importantes y otros que apenas estaban levantando", destacó.Junto a Acevedo y a Moretti, estuvieron presentes el presidente del CCIRR, Andrés Ferrero, y Diego Coatz, economista de la UIA, que recorre todas las regiones y sectores del país.Acevedo alertó que "hay muchas decisiones que se deben tomar", mientras que aclaró algunas que otras "ya se están tomando". Además, dijo que "una de ellas, tiene que ver claramente con tener una política industrial", detalló.El presidente agregó que están preparando una serie de medidas para entregar al poder ejecutivo, recordando que UIA ya realizó una entrega al secretario de Pyme de algunas medidas que están analizando. "La Argentina está en una coyuntura difícil", dijo el titular y sostuvo que "técnicamente ya estamos en recesión. Las tasas de interés que tenemos ya van en contra de una suba en la producción industrial".Además detalló que "el sector de calzado, textil y gráficos están con números en rojo y todo lo que es la obra pública, cemento, hierro están con números azules, positivos", informó.El presidente de la UIA manifestó su postura crítica respecto a la visión industrial de la Argentina, el sector privado, fundamentalmente, sector industrial a través de las retenciones, donde dijo que "se va a ser cargo del ajuste para el año que viene"."La baja de tasas está bien, la previsibilidad en el tipo de cambio también, ya que nosotros no estamos diciendo que devalúen, sino que no nos pase como nos pasó antes de tener dos años o algo más un dólar fijo y después una devaluación fuerte. Tenemos que tener una moneda equilibrada, que vayan acompañando las otras variables" , remarcó y agregó que "tenemos que tener, industrialmente, alguna política en donde se hable solamente de la industria, y tener otra mirada".A modo de cierre dijo que "abrirse al mundo es una herramienta, necesitamos hacerlo, pero para hacerlo no tenemos que tener las manos atadas, tenemos que tener tasas contributivas claras en las provincias y en los municipios, lo que hace que la industria nacional no pueda exportar. Hacen que no sea competitiva las propias regiones. Esta es una discusión que se tiene que hacer la sociedad y el gobierno. La industria, el agro y el sector productivo de la Argentina en sí la está padeciendo desde hace mucho tiempo. Es como una tendencia a primerizar la economía que tenemos en el país", expresó y añadió que "cada vez que le querés agregar valor a algo, tenés que pagar un impuesto. Comprás algo de materia prima y pasa lo mismo. Y es imposible trabajar así...", finalizó.Más tarde, junto a dirigentes locales, el presidente de la UIA recorrió diferentes instituciones como IMAE S.A (empresa dedicada al diseño y fabricación de equipos de proceso para las industrias alimenticias bebidas) donde fueron recibidos por Rodolfo Faraudello, su director. Luego visitó Sueño Dorado, cuyo presidente es Adolfo Hartmann, donde meses atrás, la empresa había sufrido un incendio de proporciones considerables. Como consecuencia del mismo, se vio afectada el área de producción de sommiers, pero no así la planta espumadora, recientemente incorporada y con una gran inversión. También aprovechó a conocer el Centro Tecnológico Rafaela (Centec), donde están actualmente funcionando las impresoras 3D.A su turno, el presidente del CCIRR, Andrés Ferrero, destacó la presencia de Acevedo y dijo que “vemos que hay una ambición por estar cerca del empresariado y estamos muy agradecidos de que esté acá”, sostuvo.En tanto, volvió a insistir en un Plan de Desarrollo Nacional, Federal, con base en los objetivos de desarrollo sostenible de naciones unidas. Además remarcó que no hay solución posible sin un plan de desarrollo sostenible y de largo plazo, utilizando como ejemplo que el 3% de aumento anual del PBI en 3 años hubiera implicado para los 3 niveles del estado, dos veces el ajuste fiscal aprobado en el presupuesto.