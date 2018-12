Rafaela marchó contra el fallo de Lucía Pérez

Un nuevo paro de mujeres contra la "justicia patriarcal" y en repudio al fallo absolutorio por el femicidio y abuso sexual de Lucía Pérez se realizó ayer en diferentes ciudades del país entre ellas Rafaela, que contó con una aceptable participación y que concluyó con una marcha desde la Plaza 25 de Mayo hacia el edificio de los Tribunales ubicado en calle Alvear al 200.

El paro de mujeres fue una medida que se decidió el último lunes en diferentes asambleas feministas en las que acordaron marchar para repudiar el fallo que según las organizadoras "condena a la víctima por sus libertades e intenta disciplinar al colectivo de mujeres, lesbianas, trans y travestis por nuestras autonomía".

Soledad Comini, quien lidera la Agrupación Florentina de esta ciudad que adhirió a la propuesta y convocó a participar de esta movilización, expresó que se trata "de una instancia más en defensa de la vida de las mujeres y de sus derechos". "Nos concentramos en la Plaza 25 de Mayo, luego marchamos por bulevar Santa Fe hasta Alvear para terminar en la sede de los Tribunales con un acto donde hubo cánticos, lecturas de poemas, música y baile al ritmo de las comparsas", describió sobre las actividades realizadas.

Alrededor de 200 personas, en su mayoría mujeres, participaron de la marcha en Rafaela acompañada con pancartas y mensajes mientras entonaban cánticos como "lo sabía lo sabía, a los femicidas los cuida la justicia".



EN BUENOS AIRES

"A mi hija la volvieron a matar", dijo la mamá de Lucía cuando conoció la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata integrado por los jueces Juan Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, quienes absolvieron a Matías Farías, de 25 años, y a Juan Pablo Offidani, de 43, de los cargos más graves por la muerte de la adolescente de 16 años, ya que según dijeron, no pudieron probarlo durante el juicio, y los condenaron sólo por tenencia y comercialización de drogas.

Durante la asamblea realizada el pasado lunes en la Ciudad de Buenos Aires y en la que estuvo presente la madre de Lucía Pérez, se definió que este miércoles el paro se llevara adelante a través de distintas modalidades como el cese de tareas en los lugares de trabajo, ruidazos, asambleas, volanteadas, entre otras actividades.

Alrededor de las 17:00 de este miércoles, una multitud de mujeres, una gran mayoría vestida de negro, se reunió en los Tribunales porteños "símbolo de la (in) justicia", como la llamaron las organizadoras, y marchó hacia la Plaza de Mayo.

En medio de la movilización, y en el Obelisco un grupo de mujeres realizó una ronda en la que cantaron y gritaron: "abajo el patriarcado que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer".

Además de las marchas que se realizaron en unas 30 ciudades del país, el hashtag #ParoDeMujeres, la consigna que se utilizó en la red social Twitter, se convirtió en Trending Topic.

En Rosario, también una multitud de mujeres se manifestó alrededor de las 17:00, en las inmediaciones de la plaza San Martín y reclamaron el cese de los femicidios y el repudio hacia los jueces que absolvieron a los acusados por la muerte de Lucía.

En Santa Fe, mujeres, de las distintas organizaciones que conforman #NiunaMenos se convocaron en la puerta del Ministerio de Seguridad y marcharon hasta Tribunales donde reclamaron justicia por Lucía y otras víctimas de la violencia machista.

En tanto que en la ciudad de Córdoba, la movilización comenzó alrededor de las 18:00 en la intersección de Colón y General Paz, y marcharon hasta los Tribunales.

El 19 de octubre de 2016 se realizó el primer paro de mujeres en el país tras conocerse la muerte de Lucía Pérez. A partir de ese paro se organizó para el 8 de marzo de 2017 el primer paro internacional de mujeres con diferentes consignas como: "Si nuestra vida no vale, produzcan sin nosotras" y "Si nosotras paramos se para el mundo".