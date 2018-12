Aciago panorama del comercio local

En la mañana de ayer en dependencias del Centro Comercial, Industrial y de la Producción se llevó a cabo un encuentro informativo en cuyo transcurso, Jorge Chiabrando, titular de la institución, abundó en detalles acerca de la preocupante situación que afronta el empresariado mercantil.En tal sentido, el dirigente remarcó que "hemos empezado el año con suma preocupación viendo lo que estaba pasando en el sector de comercio y servicios y terminamos el año con suma preocupación por lo que está pasando en el sector de comercio y servicios".Aseveró más adelante "no hay ningún parámetro que nos indique que cambiamos la tendencia. Lamentablemente las encuestas efectuadas a nivel local, comparadas a nivel regional y nacional, indican tendencia a la baja. Sí hay que mencionar que hay excepciones, los rubros no son siempre los mismos, hay algunos que están igual o mejor, en forma muy minoritaria."En la última medición que tenemos, en noviembre cayeron 15,6% las ventas comparativamente, en unidades, con el mismo mes del año anterior. Es una cifra realmente alarmante, el 15,6 en unidades, comparando el mismo mes del año anterior, evidentemente ahí se corre al sector industrial, al sector automotriz, metalúrgico que están pasando por momentos muy apremiantes".Exaltó que "hemos venido trabajando nosotros con nuestras cámaras, nuestras comisiones para que tanto la industria como el comercio, tratando de ver de qué manera podía dárseles algún tipo de ayuda a nuestros asociados, las respuestas fueron siempre escasas".Destacó que "tenemos un fuerte apoyo de la Federación de Centros Comerciales, no solo su comisión sino también su comité ejecutivo, con el vicepresidente Carlitos Minardi, donde se trabaja sobre cada uno de los aspectos que nosotros vemos en forma cotidiana, cómo impacta negativamente, tarifas, básicamente el tema de la energía eléctrica, situación con los empleados, paritarias, bonos, etc, etc., en forma permanente se está trabajando en la situación impositiva, que sigue siendo totalmente elevada, en realidad se ha logrado conseguir bastante poco. En el ámbito local en las gestiones ante el Ejecutivo y el Legislativo en algunos aspectos hemos avanzado, en los cuatro puntos que presentamos en marzo, en otros desgraciadamente no, el gran objetivo de la institución era lograr un censo económico para registrar la base imponible que tiene la localidad, hubo deseos, hubo aceptación pero no se logró."En cuanto a los vendedores ambulantes hay un proyecto que no se ha terminado, está semicaído, pero al menos hemos estado en la discusión del mismo. Si se ha logrado, para bien o para mal, que Sunchales salga de la situación de los cierres dominicales, porque es una posición ambigua que generaba posiciones muy encontradas".Tras las manifestaciones del presidente de la institución tomó la palabra Carlos Minardi, quien hizo alusión a las gestiones encaradas con los sectores gubernamentales a través de la FeCeCo enfatizó que "tuvimos reuniones realmente institucionales, cuando uno les habla de impuestos se espantan, por ejemplo el impuesto a los Ingresos Brutos que es totalmente distorsivo, nos dicen que desfinanciamos las cajas del Estado. El 72% ingresos a las arcas provinciales corresponden a impuestos que abonan comercios y servicios."Hemos hablado con el Gobernador, con el director de la API, sobre el tema, pero no entienden absolutamente nada. Hemos logrado algunas cosas a nivel de movida en la Secretaría de Comercio de la Provincia, porque siempre nos tocaban personas no afines al palo, hemos logrado algunas cositas. Hace muchos años que estoy en el Centro Comercial y nunca se ha trabajado como ahora, dedicando tiempo, acudiendo a llamados, participando en reuniones, y al final de cuentas sacamos un resultado amargo, improductivo, habiendo dejado de dedicar un montón de tiempo productivo en nuestras empresas, todos aquellos que asistimos a esos encuentros, y el político no entiende nuestro idioma, la mayoría de ellos nunca ha participado de un emprendimiento productivo, algunos son políticos por herencia, otros paracaidista, y otros que no entienden, cuando le hablamos, no nos referimos a desfinanciar la caja, sino a reconducirlo, la ecuación de ellos es fácil, el 4% de lo que vendés, no hay forma de desgravarlo, nosotros pedíamos que sea algo parecido al IVA, que nosotros podemos desgravarlo, y creo que mientras siga agrandándose el Estado -nacional, provincial o municipal-, como se hizo en los últimos tiempos va a ser muy difícil lograrlo, las arcas gubernamentales son cada vez más voraces, exigen cada vez más de nuestro aporte."Si me preguntan por el resultado obtenido tras todo el esfuerzo realizado, sin duda respondo ninguno".Más adelante denostó la ley de descanso dominical que "para lo único que servía es para promover juicios como ocurrió con el supermercado que está frente a la plaza, que ahora la Municipalidad tiene un juicio por daños y perjuicios. Cuando nos reunimos con los concejales -que son los que tenían que aprobar o no la adhesión a la Ley- les hicimos saber que la norma estaba viciada de nulidad y que iba a traer problemas, pero es como digo, hablamos en arameo, no se entiende".Tras este introito, se procedió a la distinción de tres comercios y fue presentada una promoción para el mes en curso, detalle que brindaremos en próximas ediciones.