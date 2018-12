Avanza la integración de los mercados a término

La integración de los Mercados a Término de la Argentina, el de Buenos Aires, MATba y el de Rosario, Rofex avanza y significa la sinergia entre acciones que vienen llevando ambos en forma separada durante los últimos años.

"Cuando decimos separadamente, lisa y llanamente es porque no hubo mucha conjunción en su momento de proyectos y de ideas y simplemente lo que hemos hecho es volver a poner sobre la mesa las potencialidades que tienen dos mercados de futuros en el país para poder trabajar juntos y poder hacer un mercado más grande", indicó a NA, el presidente del MATba, Marcos Hermansson.

El proceso de integración está en la etapa final y va a ir a las asambleas de accionistas, el 11 de diciembre en lo que hace al Rofex y el 12 de diciembre, MATba, para que sean éstos los que voten en definitiva.

"No es una decisión de los Directorios sino de los accionistas y superadas las asambleas vendrán tiempos que llevarán a terminar el proceso de integración a mediados del año próximo", confirmó el dirigente en diálogo con esta columna.

El nuevo Mercado a Término se va a llamar MATba-Rofex. La fortaleza del MATba es el mercado granario y del Rofex, el financiero.

Estando interconectados, ambos ya han desarrollado dos contratos a futuro de ganado, uno de ternero y otro de novillo.

"Venimos hablando con la Secretaría de Agroindustria, con la Comisión Nacional de Valores, existen todavía algunas trabas de aplicación, para poder desarrollar más y mejor esos contratos", sostuvo Hermansson.

Buscan el perfeccionamiento de lo que ya tienen para que crezcan los volúmenes que hoy son muy escasos y fundamentalmente si se compara con los productos principales del MATba que son trigo, maíz y soja.

El número más interesante para que se conozca es que el MATba el año pasado por calendario operó alrededor de 26 millones de toneladas.

A pesar de que queda un mes para terminar el año, ya está por tocar las 41 millones de toneladas, es un incremento bastante por arriba del 40 por ciento de operatoria del volumen registrado, lo que es auspicioso para el MATba que opera en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

"Creemos que esta integración con Rofex va a hacer que gente del sector financiero favorezca, fortalezca y dé mayor liquidez a la operatoria de granos", sostuvo el presidente de la entidad porteña.

También analizó que tal vez gente de la operatoria granaria termine utilizando todo tipo de herramientas donde hoy los negocios no son solamente tener un buen precio y vender.

"Hoy está todo vinculado el agro con lo financiero. Creemos que dos mercados de futuros no pueden seguir separados", manifestó.



CONTRATO

DÓLAR FUTURO

El producto que más opera el Rofex es el contrato dólar futuro, tienen un interés abierto, están operando el 25 % del total en posiciones abiertas y registradas.

"Si logramos trasladar ese tipo de operatoria al MATba, nosotros hoy tenemos interés abierto en el orden de cuatro millones de toneladas, entonces si hablamos del 25% abierto el MATba y el Rofex juntos deberíamos ir a una operatoria conjunta de alrededor de un millón de toneladas diarias", anticipó Hermansson.

Por otra parte adelantó que ya han iniciado algunas conversaciones en el sentido de que se pueda avanzar en un mercado latinoamericano de la soja desde Argentina.

Considera que hay una coyuntura a nivel internacional que marca el momento más oportuno para tratar de que el mundo mire también un mercado como el MATba que es el referente en soja sudamericana.

"Entonces me animo a pensar que nos encontramos en una situación coyuntural con la posibilidad de desarrollar un contrato de soja sudamericano", evaluó.

Hermansson además opinó que en la Argentina el mercado de capitales es "muy pequeño" y el Rofex y MATba tienen coincidencia de accionistas casi en el orden del 30 por ciento además de operadores y de agentes; por lo tanto la integración es casi una obligación para hacer algo más grande.

"Verdaderamente no creo en ninguna grieta, yo lo que creo es en la sinergia y en la potencialidad de unifificar los mercados, interconectarlos será en una primera etapa y hoy ya hablamos de integración", añadió.

Agregó que el MATba es una sociedad abierta y que mañana pueden entrar otro mercados, otros accionistas y así hay más competencia".