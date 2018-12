LA UMTE abrirá su Mercadito Navideño

Llega la Navidad, esta festividad que es la época consumista del año por excelencia. Una fecha señalada en la que regalar y recibir regalos se ha instituido como una agradable costumbre, y en la que nos quebramos la mente por encontrar las ideas más originales y económicas. Qué mejor momento para comprar productos artesanales…

Por qué? Porque son únicos y originales. Regalar artesanía es regalar originalidad, diferencia. Son los regalos clave para no coincidir con nadie. Y con un valor añadido: se colabora con un comercio justo sin intermediarios, valorando el trabajo del artesano y ayudando a que su navidad también sea igual de agradable. Un regalo para el artesano y para el agasajado.

Pensando en ello, el próximo sábado 8 de diciembre, entre las 10 y las 18 horas, en el Salón de Actos de la U.M.T.E. -climatizado- (Lehmann 570), tendrá lugar el “Mercadito Navideño” de la Institución.

Sus talleres de Arte (Pintura de cuadros, Cromografía textil, Bordado y Tejido), y todos los artesanos, alumnos y profesores, expondrán sus obras que podrán ser compradas. Habrá cuadros, adornos navideños, macetas intervenidas, máscaras venecianas, toda clase de almohadones, bolsos, bordados en diferentes técnicas (mexicano, cintas, tradicional) y también se podrá adquirir el libro “Las Voces del pasado no mueren”, de la Profesora Susana Merke, además de otras sorpresas para los visitantes.

La entrada es libre y gratuita, pero se podrá adquirir un Bono Contribución de $ 20 que participará en el sorteo de varios regalos de entre las artesanías expuestas (un cuadro, un almohadón, una máscara, un libro, etc.). No hará falta estar presente al momento del sorteo, ya que se avisará al ganador telefónicamente para que pueda retirar su premio.