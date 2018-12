Qué necesita Atlético para clasificar a la Copa Argentina

FOTO ARCHIVO POR LA CLASIFICACIÓN. / La 'Crema' debe ganar para no depender de nadie y meterse en la próxima Copa Argentina.

La campaña de Atlético de Rafaela viene siendo tan irregular que por estas horas en barrio Alberdi sacan cuentas para saber si pueden quedar entre los primeros doce equipos de la B Nacional a fin de año.¿Para qué? Es que los mejores 12 ubicados al finalizar esta primera parte del año se clasificarán a la Copa Argentina 2019.Hoy el equipo conducido por Juan Manuel Llop se estaría clasificando al certamen nacional aunque no le sobra nada. La ‘Crema’ ocupa ese último lugar y estará prácticamente obligado a quedarse con los tres puntos que quedan en juego en este 2018 para no depender de nadie. Si empata también se podría dar la clasificación para ya con muchos resultados a su favor. Difícil.Con 15 unidades, al igual que Atlético, también viene Central Córdoba, pero con 14 están Villa Mitre y Morón, mientras que con 13 Instituto.El lunes, Central Córdoba visitará a Almagro mientras que Mitre y “Gallito” chocarán en Santiago del Estero. La “Gloria” recibirá a Quilmes el domingo.También, en caso de no ganar, debería esperar lo que suceda con el pendiente que tienen Defensores de Belgrano y Temperley (juegan el miércoles 12).