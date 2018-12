"El Federal A es un lugar que le cae bien a Ben Hur"

De a poco, más allá que todavía no hay mayores precisiones sobre el formato del Regional Amateur, se va acercando el momento que esperaron muchos equipos. Sobre todo los que jugaban el Federal B y quedaron sin competencia de un plumazo por la decisión del Consejo Federal.

Entre ellos está Ben Hur, que con el regreso de Carlos Trullet vive un período de buenas expectativas preliminares. Y esto se vio en el inicio de la pretemporada.

"Estos 20 días vamos a trabajar buscando la sustentación desde lo físico, preferentemente en ese aspecto a priorizar, para luego en enero ver la posibilidad de hacer la mayor cantidad posible de amistosos y dedicarnos más a lo futbolístico. Esta va a ser una etapa dura desde lo físico, aunque en estos tiempos ya las pretemporadas son mas llevaderas y hasta es necesario incorporar la pelota a cada ejercicio, para hacerlo físico - técnico", expresó el entrenador en el inicio del diálogo con LA OPINION.

- Carlos, ¿encuentra puntos de similitud en su primera llegada a Ben Hur, en 2003, con este momento?

- Los objetivos son parecidos. Con la diferencia que en aquel momento era llegar al Nacional B, y ahora la meta principal es volver al Federal A. Creo que es un lugar que le cae bien a Ben Hur por la infraestructura, por la imagen que ha dejado en los campeonatos anteriores.

Además, el Regional Amateur te deja muy indefenso a la hora de cuidar a los mejores elementos que vos tengas, porque no tenés una divisional que entusiasme demasiado, donde te puedas proteger a través de contratos. Por eso hacemos tanto hincapié en alcanzar el Federal A.

- En las primeras contrataciones realizadas, ¿la búsqueda apuntó a tener experiencia?

- No me baso mucho en jugadores demasiado grandes, sí puede haber alguno que aporte mucha experiencia lo que da tranquilidad en ciertos casos. Pero hemos incorporado muchos jugadores que están dentro de los 26-27 años, como la mayoría de los que llegaron. Creo que es una edad ideal, sobre todo en lo físico.

Luego, el Club tiene una base de jugadores de esa edad que han jugado los torneos Federales, como Manera, Mathier, Kummer, Besaccia. Sumamos a Ochoa como un referente destacado de la Liga Rafaelina, estamos esperando un par más de jugadores que nos den un mayor respaldo en cuanto a lo que creemos que va a ser el rendimiento del equipo.

- ¿Cuáles son esas posiciones a reforzar?

- Un doble 5 con juego, un volante por izquierda, que nos cuenta poder encontrar. Después otro delantero, para conformar en total un plantel de 28-30 jugadores porque paralelamente al Federal queremos ser competitivos en la Liga. A tal punto que me voy a hacer cargo de los dos equipos, al menos hasta el 30 de junio que es lo que charlamos con el presidente.

- La mayor parte de los jugadores que llegaron los conocés de haberlos dirigido..

- A Ybañez, Saavedra y Vera los tuve en Libertad. Vera tuvo una lesión de la que se recuperó y es un jugador muy interesante. Al que no vi es a Mendonca, pero las referencias de todo el cuerpo técnico son muy buenas por lo que mostró en Atlético San Jorge. Estábamos en la búsqueda de un arquero que compitiera con Manera, pero estamos viendo también por un arquero de la Liga Rafaelina que esperemos se pueda incorporar.

Además, Infante viene de Progreso, nos ha sorprendido gratamente. Pavetti había tenido una gran proyección, que por diferentes motivos y quizás alguna frustración en su momento, lo bloqueó, pero ahora ha encontrado motivación y quiere una revancha. Estamos en presencia de un muy buen jugador si logra insertarse con esa libertad de entusiasmo, porque las condiciones las tiene.

- ¿Pueden insertarse los juveniles del Club que llegaron hasta la final desempate del Clausura de la Liga?

- El nivel que tenemos en el Club demostrado llegando a la final con Peñarol, hace que intentemos no taparlos. Pero me parece que como les faltaría seis meses a un año de maduración, pero seguro que luego de ese tiempo habrá un enorme respaldo con los jugadores del Club.

- Resta entonces esperar el formato final del torneo.

- Me he enterado que modificaciones va a haber. No tienen todavía bien definida la estructura, pero en los próximos Nacionales va a haber 32 equipos, y de allí seguramente se irán derramando modificaciones que pueden beneficiar a los clubes de las demás categorías.