Ultima proyección del año con "Qué bello es vivir"

El Espacio Viernes de Cine, conformado por la Sociedad Italiana de Rafaela “Víctor Manuel II” y la Sede Rafaela-Sunchales de la Universidad Nacional del Litoral, anuncia la última proyección del año, correspondiente al mes de diciembre. Se trata del clásico “Qué bello es vivir” (1946). Tendrá lugar mañana viernes 7, a las 20:30, en la Sala “Hermanos Operto” de la institución -Pueyrredón 262-.

Como es habitual, el film se proyectará en idioma original con subtítulos en español. La entrada es libre y gratuita (se puede dejar una contribución voluntaria).

Invitan “Jalito” Tiempo de Café y amigos & “Alma Baiana”. Habrá sorteos, café y golosinas gratis.

Posterior a la proyección de la cinta, se realizará un brindis entre los asistentes, celebrando el fin de año, y anticipando el 2019, donde el Espacio Viernes de Cine cumplirá su 10º aniversario.



Ficha artística y técnica



Título original: It's a Wonderful Life. Año: 1946. Duración: 130 min. País: Estados Unidos. Dirección: Frank Capra. Guión: Frances Goodrich, Albert Hackett, Frank Capra. Música: Dimitri Tiomkin. Fotografía: Joseph Walker, Joseph F. Biroc (B&W). Reparto: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Thomas Mitchell, Henry Travers, Beulah Bondi, Frank Faylen, Ward Bond, Gloria Grahame, H.B. Warner, Frank Albertson, Todd Karns, Samuel S. Hinds, Mary Treen, Virginia Patton, Charles Williams, Argentina Brunetti. Productora: Liberty Films Inc. Distribuida por RKO Radio Pictures. Género: Comedia dramática.



Sinopsis: George Bailey (James Stewart) es un honrado y modesto ciudadano que dirige y mantiene a flote un pequeño banco familiar, a pesar de los intentos de un poderoso banquero por arruinarlo. El día de Nochebuena de 1945, abrumado por la repentina desaparición de una importante suma de dinero, que supondría no solo la quiebra de su banco, sino también un gran escándalo, decide suicidarse, pero cuando está a punto de hacerlo ocurre algo extraordinario.



Premios: 1946: 5 nominaciones al Oscar: Película, director, actor (Stewart), montaje, sonido



1946: Globos de Oro: Mejor director.