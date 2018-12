Serán presentados Libros para niños

Mañana, viernes 7 de diciembre, el Programa Rafaela Lee acompañará la presentación de dos nuevos libros dedicados a los niños, Historias de Chonchi Bolis y Chonchi Bolis y las brujas de Chonchiville, escritos por Lucía Morra e ilustrados por Cecilia Molinuevo, editados por la autora. La presentación tendrá lugar en la Biblioteca Pública Municipal Lermo Balbi (CCVM Sarmiento 544) a las 18 hs con entrada libre y gratuita. Los cuentos destinados a los primeros lectores invitan a compartir la lectura de aventuras donde el humor, la sorpresa, los sentimientos nos llevan a disfrutar del juego de contar.Lucía Ana Morra nació en Rafaela, estudió Psicopedagogía en la UCA de Paraná (E.R) y Francés en el Instituto Superior del Profesorado Nº 2 J. V. González de Rafaela. Trabajó como docente en la Escuela de Enseñanza Media Nº 204 Domingo de Oro, en la Alianza Francesa y en el Instituto Superior del Profesorado Nº 2. Actualmente integra el grupo de lectura Lee Conmigo y participa activamente de talleres de escritura.Las historias de Chonchi Bolis fueron ilustradas por Cecilia Molinuevo quien nació en Buenos Aires, es diseñadora gráfica e ilustradora, y miembro del Foro de Ilustradores /Argentina. Estudió Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires, realizó cursos de fotografía, además de cerámica, escultura, alfarería, esmaltes, torno y horneado de piezas artesanales en el taller de Yul Casas. Cursó en la Escuela de Arte "Sótano Blanco" bajo la dirección del ilustrador José Sanabria, realizando cursos de ilustración infantil y procesos creativos (desarrollo expresivo, técnicas sofisticadas, desarrollo técnico, concepto y realización de proyectos, narrativa).Compartimos tres preguntas a Lucía Morra para conocer un poco más el proyecto e invitamos a promotores de lectura, bibliotecarias/os, docentes, alumnos del profesorado a acercarse este viernes a la presentación de Historias de Chonchi Bolis y Chonchi Bolis y las brujas de Chonchiville.L.M- Los Chonchi Bolis surgieron cuando mi nieta mayor Catalina era chiquita y nos sentábamos en el suelo a leer cuentos. Ese nombre salió como juego, en un principio para reemplazar "las malas palabras" y después se transformó en un nombre para gente de la familia: Hola Chonchi Bolis!, llegó el Chonchi Boli de pelo largo, van a venir los Chonchi Bolis de Córdoba, y así quedaron, como apelativo familiar. También fue un modo de no poner nombres propios a los personajes de los cuentos, la Chonchi Boli de trenzas,la más grande, el Chonchi Boli de pelo cepillo, la Chonchi Boli más chica, los del Este o del Oeste. Los cuentos fueron inspirados por ideas de mis nietas y era difícil poner nombres propios sin ocasionar alguna molestia. Con esos nombres todos están representados de algún modo.L:M- Podría ser una lámpara de lectura, los anteojos y mi mesa de luz siempre con una pila de libros, y varios empezados al mismo tiempo. Es algo que no me falta desde la infancia. Fuimos, con mi hermana, lectoras voraces desde la infancia. Papá nos traía el Billiken y alguna revista de historietas cada semana, que esperábamos y leíamos con gran entusiasmo, en un tiempo en el que la televisión no existía. Yo tenía 13 años y mi hermana 10 años cuando apareció un televisor en mi casa. Así es como llegaban a nuestras manos La pequeña Lulú, El conejo Bugs, El Llanero Solitario, Mickey Mouse con el suplemento de El Zorro en las últimas páginas, y otras. Cuando nos regaló los 20 tomos del Tesoro de la Juventud fue un deslumbramiento. Tuvimos lectura en abundancia.L:M- Que sigan circulando, que se mezclen con personajes de otros cuentos, o que hagan preguntas: ¿ Por qué castigaron al Mago Cambiacabezas?, o ¿qué pensó tal personaje?, o ¿por qué guarda el secreto el señor de la calesita?, o ¿los gatos que usan auriculares qué música escuchan?,o ¿qué sueños tendrán los animales?, o ¿por qué Perro Perroni construye baños? O que continúen las historias con las ideas de los pequeños que escuchan o leen los cuentos, ¿qué habrá pasado después del Colorín Colorado?