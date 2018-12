Monstera o Costilla de Adán

La costilla de Adán no es una planta muy exigente en cuanto a los riegos y la humedad. Tan solo necesitaremos tener en cuenta los siguientes consejos sobre el riego básico de la Monstera deliciosa:* La costilla de Adán tolera los ambientes secos por lo que la tierra donde está el vegetal puede secarse entre cada riego. Sin embargo, es recomendable que no dejemos que el suelo donde la cultivamos se seque del todo, manteniendo siempre la tierra un poco húmeda.* Tampoco es conveniente que el agua quede acumulada entre sus raíces ya que, como consecuencia las hojas inferiores de la planta pueden adquirir un tono amarillento.* Aunque no es imprescindible, el crecimiento de esta planta tropical se vuelve óptimo cuando se le suministra agua mineral o proveniente de la lluvia.* La Monstera deliciosa debe regarse en invierno al menos 1 vez a la semana y durante el verano 2 veces semanales. En el caso de que se encuentre en el interior durante las estaciones frías y utilicemos calefacción, deberá regarse dos veces a la semana.* Su ubicación óptima es a media sombra pero con el tiempo también se adapta a pleno sol.* Se multiplica con división de la planta madre.* Sus grandes y decorativas hojas en forma de boina han hecho de esta herbácea perenne de origen japonés una estrella de los patios. Conforma atractivas matas de unos 50 a 90 centímetros de alto y ancho, que viven perfectamente en maceta. En otoño produce largas varas que se ramifican para ofrecer pequeñas margaritas de brillante color amarillo.* Hojas: las matas se despliegan formando un abanico de hojas habitualmente verdes, de textura coriácea, aspecto brillante, borde liso y largo pecíolo. Suelen medir entre 20 y 25 centímetros de diámetro.* Flores: entre septiembre y noviembre, largas y finas varas florales sobresalen de las matas luciendo corimbos de margaritas amarillas de 2,5-5 centímetros de diámetro.* Cultivo y cuidados: el exceso de sol, sobre todo en las regiones de veranos muy calientes, puede provocar marchitez en las hojas, por lo que conviene situarla en sombra parcial o sombra. El cultivo en contenedor permite moverla en busca del mejor lugar, sobre todo en las zonas de inviernos fríos. Necesita ser protegida del viento seco. Prefiere los suelos humiteros, ricos en materia orgánica, bien drenados y medianamente húmedos, pero no encharcados. Necesita riego regular, más profundo en verano; no conviene que el sustrato se seque. No es una planta propensa a sufrir plagas o enfermedades, pero los caracoles y babosas la encuentran muy apetitosa.Es una planta perenne que se mantiene siempre verde durante todo el año y puede llegar a medir 5 m de altura.Es del género rizomatoso, el cual tiene un tallo subterráneo que se encarga de absorber el agua y los nutrientes.* Las hojas son de gran tamaño, lanceoladas, alargadas, un tanto estrechas y nacen con pecíolos carnosos y es de color verde intenso.* Las flores o falsas flores son de color blanco. Pero en realidad son brácteas que envuelven las inflorescencias para protegerlas de las inclemencias del tiempo o las plagas.* La planta es muy resistente, por lo que se le considera de fácil cultivo.Requiere de una temperatura de entre los 20 y los 24˚C. Así como una buena iluminación, pero sin que le den los rayos del sol directo.Prefiere de ambientes húmedos, por lo que es primordial que las hojas se rocíen de manera frecuente.En la primavera, es necesario regar abundantemente, ya que es el período de reanudación vegetativa. Después habría que reducir en la época de frío.* En cuanto al terreno, necesita de un sustrato con turba y arena y, un óptimo drenaje.No requiere de poda, más bien es eliminar las hojas que están dañadas, secas o amarillas.Aunque la Alocasia es un ejemplar resistente a plagas y enfermedades, no está exenta a sufrir algún problema. Esto se debe a riesgos insuficientes, exposición directa al sol o abonos deficientes.Así que si esta bella planta te ha enamorado, no dudes en comprar Alocasia.Les cuento que todas estas plantas las podrán ver y adquirir junto con otros regalitos de Navidad este sábado 8 de diciembre en la feria que organizamos este año en un lugar increíble y con cosas demasiado lindas...@Casa Alma Expo seguinos en instagram antes del sábado y te sorprenderás. Nos vemos María Paula.