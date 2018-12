Protagonistas del Master

El fin de semana se realizó en El Trébol el Master de la Liga de Tenis del Litoral en sus distintas categorías, en la cual tomaron parte algunos tenistas rafaelinos que estuvieron ubicados dentro de los ocho primeros del ranking de la temporada.Federico Zeiter fue finalista en la categoría Sub 16. Cayó en el encuentro decisivo frente al local Emir Buzán, con quien fue campeón en dobles. Zeiter entrena con Mariano Fava, utilizando las instalaciones del Club Atlético.Asimismo, hubo una muy buena performance de integrantes de la Escuela de Tenis de La Cañada que dirige Florencia Molinero. Agustina Vottero fue campeona en singles Sub 10; Francis Willener semifinalista en singles y finalista de dobles Sub 16, mientras que Marcos Kalbermatten fue finalista de dobles.Además, cuando parecía que el año tenístico del juvenil Facundo Mingoia estaba finalizado, surgió la invitación de la Liga de Tenis del Litoral para jugar como titular. En dicho certamen el rafaelino obtuvo: Campeonato dobles, Master Grado 3 categoría sub 19 y tercer puesto en single, Master Grado 3, categoría sub 19.En esta ocasión, Facundo y su familia quieren agradecer la colaboración desinteresada y amistosa de Rafael Gonzalez Bosch, del Club 9 de Julio de Rafaela.